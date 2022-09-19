Любителей бросать мусор жамбылские полицейские выявили по детским тетрадям

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские отследили граждан, бросивших мусор в неположенных местах, по чекам, документам и камерам видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жителей города Шу, оставивших свой мусор в неположенных для этого местах, местные полицейские привлекли к административной ответственности благодаря банковским чекам, тетрадям, принадлежавшим их детям, и прочим опознавательным документам. Очень помогают в розыске нарушителей камеры видеонаблюдения», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции региона Гульсара Мухтаркулова.

Свою вину граждане признали, а также устранили последствия своих правонарушений. В их отношении составлены административные протоколы по части второй статьи 434 КоАП РК. Нарушителям предстоит выплатить штраф в размере пяти месячных расчетных показателей – это 15 тыс. 315 тенге. При повторном нарушении в течение года – штраф составит 10 МРП или 30 тыс. 630 тенге.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, районные акиматы совместно с сотрудниками местной полицейской службы ежедневно проводят работы по недопущению несанкционированных свалок, штрафуют любителей бросать мусор в неположенных местах.

Спикер отмечает, что среди населения Жамбылской области, а также с руководителями строительных объектов активно проводится разъяснительная работа о необходимости содержать территорию города в чистоте.

В Таразе постоянно проводятся акции по посадке зеленых насаждений. Жители города активно принимают в них участие. Учителя и волонтеры, молодежь и ветераны, студенты и школьники выходят на улицы, в парки и скверы, чтобы помочь в озеленении родного города.



