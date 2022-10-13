Любительские футбольные команды наградил аким Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска наградили победителей и призеров чемпионата города по футболу среди любительских команд, передает корреспондент МИА по «Казинформ».

По информации пресс-службы горакимата, победители лиги «А» и «В» получили медали, кубки и денежные сертификаты в 100, 150 и 250 тыс. тенге. Отметили лучшего игрока, нападающего, вратаря и защитника.

В чемпионате участвовали 20 команд. Соревнования длились пять месяцев, за это время прошли 200 матчей.

«В Петропавловске особое внимание уделяется развитию физической культуры и здорового образа жизни. Для приобщения горожан к массовому спорту проводятся работы по обустройству дворовых территорий, скверов, спортивных площадок. Спортивные объекты открыты и доступны для населения», - добавили в пресс-службе.



