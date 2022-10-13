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    Любительские футбольные команды наградил аким Петропавловска

    13 Октября 2022, 18:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска наградили победителей и призеров чемпионата города по футболу среди любительских команд, передает корреспондент МИА по «Казинформ».

    По информации пресс-службы горакимата, победители лиги «А» и «В» получили медали, кубки и денежные сертификаты в 100, 150 и 250 тыс. тенге. Отметили лучшего игрока, нападающего, вратаря и защитника.

    В чемпионате участвовали 20 команд. Соревнования длились пять месяцев, за это время прошли 200 матчей.

    «В Петропавловске особое внимание уделяется развитию физической культуры и здорового образа жизни. Для приобщения горожан к массовому спорту проводятся работы по обустройству дворовых территорий, скверов, спортивных площадок. Спортивные объекты открыты и доступны для населения», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Спорт Футбол
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