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    Любитель селфи устроил массовую аварию на Тур де Франс

    17 Июля 2023, 10:20

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Аварии на Тур де Франс — обычное дело, но массовая авария во время воскресного 15-го этапа была особенно заметна, так как несколько гонщиков упали после того, как фанат попытался сделать селфи с ними, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Инцидент произошел примерно в 129 км от финиша. Гонщики ехали из Ле-Же-ле-Порт-дю-Солей в Сен-Жерве-Монблан.

    В комментарии телеканала Eurosport во время прямой трансляции гонки говорилось, что один из гонщиков потерял равновесие из-за зрителя, наблюдавшего за гонкой.

    «Кто-то делает селфи на обочине дороги», — сказал комментатор телеканала Дэн Ллойд. «Кто-то шагнул слишком далеко, пытаясь сделать снимок, подрезав гонщиков, которые прижимались к одной стороне дороги».

    «Чья-то рука задела плечо, и мы все упали, как кегли», — поведал позже Карлтон Кирби телеканалу Eurosport.

    Из-за инцидента с любителем селфи гонщик Team Jumbo-Visma Зеппом Куссом упал, а за ним повалились и остальные участники гонки.

    Этап возобновился, и все пострадавшие гонщики вернулись на свои велосипеды. Тем временем в социальных сетях многие фанаты были возмущены инцидентом, а некоторые участвующие команды разместили сообщения, напоминающие зрителям держаться на расстоянии от гонщиков.

    Зрители, выстроившиеся вдоль маршрута самой известной велогонки, являются частью уникальной атмосферы Тура.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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