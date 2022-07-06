Любимые места в казахстанской столице показала и.о. посла США Джуди Куо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американское посольство креативно поздравило казахстанцев с Днем столицы, передает МИА «Казинформ».

Исполняющая обязанности главы миссии США в РК Джуди Куо прогулялась по проспектам и площадям главного города нашей страны, посетила рынок, прокатилась на катере по реке Есиль и показала любимые места и достопримечательности в Нур-Султане: мечеть «Хазрет Султан», театр «Астана балет», памятник хану Кенесары, торгово-развлекательный центр «Ханшатыр» и другие.

Красочный видеоролик размещен посольством в соцсети.





Кадр из видео



