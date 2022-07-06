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    Любимые места в казахстанской столице показала и.о. посла США Джуди Куо

    6 Июля 2022, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американское посольство креативно поздравило казахстанцев с Днем столицы, передает МИА «Казинформ».

    Исполняющая обязанности главы миссии США в РК Джуди Куо прогулялась по проспектам и площадям главного города нашей страны, посетила рынок, прокатилась на катере по реке Есиль и показала любимые места и достопримечательности в Нур-Султане: мечеть «Хазрет Султан», театр «Астана балет», памятник хану Кенесары, торгово-развлекательный центр «Ханшатыр» и другие.

    Красочный видеоролик размещен посольством в соцсети.


    Кадр из видео

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана США Видео День столицы
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