Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Ляззат Сулеймен встретилась с жителями Алматинской области

    24 Марта 2022, 18:36

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Необходимость строительства оросительной системы, проблема дефицита пастбищ и нехватка врачей. Эти вопросы стали одними из ключевых во время встречи депутата Сената Парламента Ляззат Сулеймен с жителями сёл Капал и Кызылагаш Аксуского района Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В ходе встречи депутат отметила, что учитывая важность решения имеющихся проблем она возьмёт их под свой контроль. Вместе с тем сенатор подчеркнула, что руководство района также должно активнее прислушиваться к нуждам и чаяниям граждан, рассматривая все возможные пути решения проблем.

    Подробно участники встречи обсудили и ключевые реформы, предложенные Президентом страны в Послании народу Казахстана. Сельчане и Ляззат Сулеймен поделились своим мнением о приоритетах, расставленных в этом обращении Главы государства.

    «Настало время проведения новой политики. Время пустых разговоров, уговоров и встреч должно остаться позади, потому что в старом формате невозможно создать «Новый Казахстан». Депутаты должны быть внимательными и настойчивыми в решении поднятых людьми вопросов. Необходимо наладить системный контроль», - сказала Ляззат Сулеймен.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Сенат Общество Новый Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске