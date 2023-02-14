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    Ляззат Рамазанова назначена внештатным советником министра нацэкономики РК по вопросам женского предпринимательства

    14 Февраля 2023, 16:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ляззат Рамазанова назначена внештатным советником министра нацэкономики РК по вопросам женского предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Лаззат Керимкуловна Рамазанова родилась 17 июля 1973 года в Южно-Казахстанской области.

    Окончила Казахский государственный университет мировых языков в г. Алматы, Казахскую государственную юридическую академию в г. Астана.

    Трудовую деятельность начала в банковской системе.

    С 1995 по 1998 годы работала в Генеральном консульстве Казахстана в городе Франкфурт-на-Майне.

    С 1998 по 1999 годы - атташе департамента администрации и контроля, пресс-атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    С 1999 по 2002 годы - консультант в секретариате Министра финансов Республики Казахстан.

    В 2002 году - начальником отдела Департамента международных финансовых отношений Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

    С 2003 по 2005 годы - генеральный директор ТОО «Dala tour».

    С 2006 по 2007 годы - Руководитель Аппарата Министерства финансов Республики Казахстан.

    С 2007 по 2008 годы занимала пост заместителя Председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан.

    С 2008 по 2009 годы - заместитель начальника инспекции финансового контроля по Алматинской области КФК Министерства финансов Республики Казахстан.

    С 2011 по 2013 годы - Директор департамента планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ в сфере обороны, правоохранительной системы и государственных органов Министерства финансов Республики Казахстан.

    С 2013 по 2019 годы - руководитель Секретариата Председателя Президиума НПП РК «Атамекен».

    С 2015 года - Председатель Совета деловых женщин НПП РК «Атамекен».

    В 2019 году являлась членом Правления, заместителем Председателя Правления НПП РК «Атамекен».

    С октября 2019 года вошла в состав президиума НПП РК «Атамекен».

    С ноября 2019 года является председателем Совета Казахстанской Ассоциации региональных экологических инициатив «ECOJER».

    С мая 2020 года председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики.

    С 15 января 2021 по 19 января 2023 года была депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва, член комитета по социально-культурному развитию.

    Владение языками: казахский, русский, немецкий, английский.


    Фото: atameken.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Назначения Миннацэкономики
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