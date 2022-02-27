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Ляззат Кунгейбаева стала второй на «малом чемпионате мира» по боксу

27 Февраля 2022 00:37
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Ляззат Кунгейбаева стала второй на «малом чемпионате мира» по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Ляззат Кунгейбаева провела финальный бой на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как «малый чемпионат мира», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В финале в весовой категории свыше 81 килограмма Кунгейбаева сразилась с россиянкой Дулмой Лумбуновой. Бой закончился победой Лумбуновой единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, Ляззат Кунгейбаева стала серебряной призеркой соревнований. Добавим, что Кунгейбаева является десятикратной чемпионкой Казахстана, чемпионкой мира (2016) и чемпионкой Азии (2021). Что касается ее соперницы по финалу, то Дулма Лумбунова — двукратная чемпионка России.

Напомним, первое «золото» Казахстану на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария) принесла Назым Кызайбай.

В финале «малого чемпионата мира» в весовой категории до 50 килограммов Кызайбай встретилась с алжиркой Румайсой Буалем и уверенно победила ее единогласным решением судей — 5:0. В третьем раунде Буалем побывала в нокдауне. Таким образом, Назым Кызайбай выиграла для сборной Казахстана первую золотую медаль, и на турнире впервые прозвучал гимн Казахстана.

Также в дневной сессии от Казахстана выступили Дамир Абдикадыр (51 кг) и Дина Жоламан (54 кг), однако они закончили выступление на турнире с серебряными медалями.


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#Соотечественники   #Спорт   #Бокс  
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