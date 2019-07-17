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    Лязат Нуркатова: Социальная карта повысит адресность соцпомощи

    17 Июля 2019, 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Социальная карта повысит адресность социальной помощи. Об этом сообщила доктор социологических наук, Национальный эксперт Детского фонда ООН по вопросам развития социальной работы Лязат Нуркатова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На расширенном заседании Правительства ПрезидентКасым-Жомарт Токаев дал поручение по разработке социальной карты и примененииее в регионах. Я хочу отметить, что целью этой социальной карты являетсяопределение положения семьи и всех ее членов на основе данных, составляемых госорганами,для того чтобы организовать качественную социальную помощь и социальную работус группами этих граждан. В социальную карту входит несколько параметров. Этоэкономические условия семьи – занятость, доходы, здоровье членов семьи, доступк учреждениям образования, жилищные условия, социальные факторы. То есть сразных аспектов оцениваются риски для семьи в данной жизненной ситуации. Этопозволит нам прогнозировать социальное благополучие семьи и сформировать картублагополучия на уровне села, города, района, региона в режиме реальноговремени. Также это позволит укрепить межведомственное взаимодействие различныхслужб в оказании помощи семьям», – сказала Л. Нуркатова.

    По ее словам, результатом внедрения социальной карты должныстать: повышение адресности социальной помощи и поддержки семьям, попавшим втрудную жизненную ситуацию; переход от заявительной к выявительной моделиоказания услуг; расширение их перечня и системность социальной политики наместном уровне. По данным социальной карты будут определяться 5 уровнейжизненной ситуации семьи: экстренный, кризисный, неблагополучный,удовлетворительный и благополучный. В соответствии с этим уровнем будетразработан алгоритм сопровождения семьи в трудной жизненной ситуации.

    Напомним, 15 июля в столице состоялось расширенное заседание Правительства РК под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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