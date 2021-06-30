Лязат Нуркатова: Лицо страны - это сельская местность

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Выборы сельских акимов - это новый ресурс активизации участия граждан в улучшении жизни своего региона. Лицо страны - это не столица и не мегаполис! Лицо страны - это ее глубинка, сельская местность. Такое мнение высказала доктор социологических наук, профессор, НАО КИОР «Рухани жаңғыру» Лязат Нуркатова касательно проведения прямых выборов акимов сельских округов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что год тридцатилетия Независимости пройдет под знаком экономических и политических реформ, развития образования и здравоохранения, цифровизации, защиты прав людей, решения экологических проблем. Апгрейд управленческой когорты на локальном уровне - реалии нашего времени. По результатам исследования на тему «Социальный портрет сельской семьи», проведенного этой весной Казахстанским институтом общественного развития «Рухани жаңғыру», ниже всего респонденты оценили работу сельских акиматов - 3,45 баллов по пятибалльной шкале. Выборность сельских акимов качественно изменит привычный образ жизни села, сельских семей», - сказала эксперт.

По ее словам, опыт внутрипартийного отбора Nur Otan показал высокую степень инициативности населения в участии в преобразованиях своего региона. Почти 800 акимов уже до конца текущего года будут избраны прямым голосованием народа. Кроме того, одна из особенностей предстоящих выборов состоит в том, что граждане сами могут выдвигать себя в качестве кандидатов.

«Вопросы внутренней политики касаются всех граждан, затрагивают интересы каждого. Поэтому нам важно замерять уровень политической активности и вовлеченности каждого гражданина. Даже те граждане, которые позиционируют себя незаинтересованными политической ситуацией, становятся субъектом или объектом политики в тех или иных ситуациях.

Выборы сельских акимов - это новый ресурс активизации участия граждан в улучшении жизни своего региона. Лицо страны - это не столица и не мегаполис! Лицо страны - это ее глубинка, сельская местность. Согласно результатам еще одного исследования, проведённого Казахстанским институтом общественного развития в мае текущего года, сельский портрет казахстанцев характеризуется, в первую очередь, титульной нацией страны. Сельчане преимущественно являются казахами, 71,9% проживают на селе», - отметила спикер.

Лязат Нуркатова также привела результаты проведенного социологического исследования, которое показывает интерес сограждан к политической составляющей.

«По предварительными данным, равнодушие к политике с 2019 года выросло на 6,3%. Так, большинство участников опроса заняты решением собственных проблем - 37,7%. Несмотря на равнодушие казахстанцев к политике, политические события, происходящие на месте проживания, волнуют граждан больше всего - 64,4% (суммарный показатель ответов «да» и «скорее да, чем нет»). Наименее заинтересованы респонденты в том, что происходит на мировой политической арене - 60,6%. Соответственно, большинство незаинтересованных голосов участники опроса отдали мировым политическим событиям - 39,4%.

Максимальный уровень участия в политической жизни страны для большинства опрошенных проявляется через участие в выборах - 55,0%. Электоральное поведение казахстанцев определяется как признак вовлеченности в круговорот взаимодействий с государством.

Среди тех, кого больше всего устраивает партийная система, оказались женщины - 51,2% (мужчины - 48,7%), сельчане - 50,9% (горожан- 49,4%), граждане в возрасте 61 год и старше 53,3% и казахи - 52,0%. Не удовлетворяет нынешняя партийная система практически каждого третьего. Показатели удовлетворенности в разрезе регионов варьируют от 82,5% до 12,3%. При этом наиболее высокие показатели в Костанайской - 82,5%, Жамбылской - 76,1%, Актюбинской - 73,7%, Кызылординской -72,9%, Северо-Казахстанской - 70,0% областях», - пояснила Л.Нуркатова.

По словам спикера, эти данные подкрепляются результатами социологического исследования, проведенного КИОР с целью изучения общественно-политической ситуации во 2-м квартале 2021 года. Согласно результатам, доля обязательно голосующих на выборах граждан составляет 35,9% опрошенных.

«Электоральное поведение казахстанцев определяется как признак вовлеченности в круговорот взаимодействий с государством. Ровно половина опрошенных (50,0%) высказывает удовлетворительное отношение к нынешней партийной системе Казахстана. Большинство участников опроса оказались сторонниками политической системы, где реформы происходят в умеренном темпе, без крайностей, таких 37,8%. Напомню, что могут выдвигать одного своего кандидата партии; либо уверенные в своих силах сами граждане старше 25 лет, собравшие подписи не менее чем у 1 процента локальных потенциальных избирателей; либо рекомендует вышестоящий аким района. Несомненно, выборные сельские акимы смогут стать лидерами конструктивных изменений», - подытожила она.

По данным ЦИК РК, в Казахстане на сегодня насчитывается 2 346 акимов. После введения новых норм все они будут избраны прямым голосованием по истечению срока действующих полномочий. До конца текущего года планируется избрание порядка 775 акимов указанной категории.

Напомним, 25 мая текущего года Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис.

Согласно закону, предусмотрено выдвижение кандидата политическими партиями, самовыдвижение, а также вышестоящими акимами.

Акимом села может стать гражданин РК не моложе 25 лет, соответствующий требованиям закона о государственной службе. Отметим, что одно и то же лицо может быть акимом села не более двух раз.