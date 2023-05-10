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    Лязат Актаева назначена руководителем управления здравоохранения Алматинской области

    10 Мая 2023, 16:47

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматинской области Лязат Актаева назначена руководителем управления здравоохранения Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Лязат Актаева родилась 1965 году. В 1988 году окончила Алматинский государственный медицинский институт им. С.Д. Асфендиярова (с отличием), специальность: лечебное дело. В 2003 году окончила Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан по специальности «государственное управление», квалификация «менеджер государственной службы». Общий стаж работы в системе здравоохранения более 34 лет, из них 24 года управленческой деятельности, в том числе 14 лет на государственной службе.

    Трудовой путь Л.М.Актаева начала врачом родильного дома №5 города Алматы, работала ассистентом кафедры акушерства и гинекологии Алматинского государственного медицинского института, заведующей кафедрой общественного здравоохранения с курсом акушерства и гинекологии филиала Алматинского института усовершенствования врачей.

    Л.М.Актаева имеет опыт работы первым руководителем Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии, а также в предыдущие годы в связи с производственной необходимостью исполняла обязанности главного врача родильного дома №1 города Алматы, генерального директора АО «Республиканский диагностический центр», работала заместителем Председателя Правления АО «Национальный научный центр материнства и детства», руководителем департамента Республиканского центра развития здравоохранения, директором Диагностической клиники ТОО «Город здоровья».

    Владеет навыками корпоративного управления. Работала в АО «Национальный медицинский холдинг» управляющим директором, директором департамента, заместителем Председателя Правления - членом Правления. Была членом Совета директоров дочерних организаций АО «Национальный медицинский холдинг», Председателем Наблюдательных советов республиканских организаций здравоохранения. Работала заместителем Председателя - членом Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».

    Лязат Актаева на государственной службе работала главным акушером-гинекологом управления здравоохранения города Алматы, заместителем директора департамента здравоохранения города Нур-Султан, директором департамента Министерства здравоохранения Республики Казахстан, вице-министром здравоохранения Республики Казахстан. Имеет опыт консалтинговой деятельности в международных организациях.

    Последнее место работы – директор КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» Управления общественного здоровья города Алматы. Доктор медицинских наук по специальностям: общественное здоровье и здравоохранение, акушерство и гинекология.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Минздрав РК
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