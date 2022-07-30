Лягушка в кипятке – чем опасны токсичные отношения

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанский психолог Елена Колзун говорит, что от токсичных отношений никто не застрахован. Но выйти из них может только здоровая личность. Подробнее в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Е. Колзун несколько лет работает с людьми, которые оказались в токсичных отношениях. Словосочетание это сейчас стало настолько модным, что негативный его смысл стирается. Хотя «токсичность» равно «яд». О разрушительной силе таких взаимоотношений с партнером психолог знает не понаслышке. Когда-то и она оказалась в них, но смогла разорвать. И теперь помогает другим людям, попавшим в такой капкан.

- Елена, что такое токсичные отношения с точки зрения психологии?

- Прежде всего, это разрушительные отношения. Они основаны на невротическом взаимодействии двух по-своему травмированных партнеров. Человек со здоровой самооценкой, здоровым восприятием себя, когда знает, чего хочет, имеет свои увлечения, уйдет из таких отношений. Попасть в них может каждый, но останется именно невротически травмированный человек. В практике есть такое наблюдение: когда клиент приходит после токсичных отношений и не уходит через 3-5 встреч, то есть шанс. Если не приходит, значит вернулся в них.

- То есть детские травмы, кстати, об этом тоже стало модно говорить, это еще и путь в токсичные отношения?

- Это могут быть не только детские травмы, но и полученные в предыдущих отношениях. Например, в здоровых отношениях случилась измена. Партнер получает травму, от которой сложно избавиться без помощи специалиста. И тогда другие отношения складываются через призму той измены, страха. И уже этот человек – мужчина или женщина – сам становится токсичным. Если девочка видела в доме бытовое насилие, алкозависимость родителей, то зона комфорта в этом случае – болотистая местность. Человек в таких условиях живет всю жизнь. И когда он выходит оттуда, ему становится страшно. Он неосознанно ищет похожие условия. Отношения с друзьями, партнерами он строит исходя из этого. Токсичные отношения разрушают не только психику. Это шаг к бытовому насилию. Эмоциональному в том числе. Манипуляция чувством вины, например, плодородная почва. Человек, которому все время твердят, что он в чем-то виноват – невкусном ужине, опоздании на работу, сломанной машине – пытается постоянно эту вину загладить.

- Разве нельзя сразу прекратить такие отношения?

- Мы очень часто осуждаем людей за это. Но когда человек находится там – он этого не замечает. Есть притча о лягушке в кипятке. Это как раз о таких личностях, которые не подозревают, что окружающая их среда становится опасной для них самих. Изолировать финансово, от друзей – это делается незаметно и потихоньку. Абъюзеру невыгодно, чтобы партнер был умным, экономически независимым, имел широкий круг общения. Он же тогда потеряет влияние. Нужно учитывать, что ухудшение взаимоотношений идет медленно. Сознание подстраивается, адаптируется и не понимает, когда надо бить тревогу. Чаще всего такое происходит со взрослыми, которые не проработали свои детские травмы, для которых привычным является внутреннее ощущение плохого себя.

Еще раз повторю: в токсичных отношениях оба партнера психологически травмированы. И жертва, и абъюзер. Стоит сказать и том, что в таких отношениях у каждого есть выгоды. К примеру, женщина, спасающая мужа-алкоголика – почти мать Тереза. Она упивается тем, что мужчина без нее пропадет, своим благородством, жертвенностью. И искренне не понимает, что он без нее справится. Либо женщина, которая простила измену, и при каждом удобном случае припоминает это, вгоняет его в чувство вины. Он клянется ей в любви и так далее. А происходит здесь то, что она таким нездоровым способом получает любовь. Многих женщин останавливает страх. Особенно в парах, где есть бытовое насилие. Женщины боятся, что муж вернется после ареста и будет еще хуже. Некоторые терпят десятилетиями.

- Может быть, верят, что партнер изменится?

- Это распространенное заблуждение. Токсичного партнера изменить невозможно. Если он захочет, тогда – да. Основной запрос, с которым приходят: сделайте что-то с ним или меня научите, как с ним быть, как им манипулировать. Иллюзия того, что партнер изменится, остается даже после того, как он сказал, что этого не произойдет. К тому же у токсичных отношений есть цикл: конфетно-букетный период – напряжение – абъюз. И так по кругу. Бесконечно. Как белка в колесе.

- Вы упомянули, что женщины отказываются продолжать терапию и возвращаются в токсичность… Почему?

- Остаются в таких отношениях люди с заниженной самооценкой. Человек себя не любит, не ценит, не верит, что может быть достоин здоровых сбалансированных отношений. Приведу пример. Год я работала с клиенткой, которую ее мужчина убеждал в том, что плохая. При этом она была модельной внешности, имела свой бизнес и мужа содержала. Первые полгода терапии она ходил в серых мешковатых одеждах, прятала себя. Со временем обрела уверенность, в одежде стали появляться краски. Она вышла из этих тяжелых отношений и начала новую жизнь. Многие из-за страха одиночества попадают в токсичные отношения.

- Почему принцип - «лучше быть одной, чем с кем попало» здесь не работает?

- Работает в обратном направлении. Страх одиночества настолько силен, что человек решает быть с кем попало. Пусть будут больные отношения, чем одиночество. Страх этот появляется по разным причинам. У кого-то это последствия предательства, у кого-то – эмоционально холодные родители, которые не дали в детстве тепла и поддержки. Там внутренняя пустота, которую люди пытаются заполнить с помощью кого- то. Но эти потребности может заполнить только сам человек. В отношениях должно быть хорошо. В здоровых – мужчина и женщина идут рядом, вместе, но параллельно у них есть свои увлечения, дела. В нездоровых – они сливаются, в какой-то момент поглощают друг друга.

- Мы говорим в основном о женщинах, которые стали жертвами партнеров. Наоборот бывает?

- Гендера нет. Женщина манипулирует легко. Контроль и ревность – первые признаки. Сначала все выглядит мило, потом это распространяется практически на все сферы. Вплоть до того, почему ты смотришь в телефон и на пять минут задержался на работе. Такие женщины любят устраивать «сюрпризы», как будто нечаянно заехала на работу к мужу. Шантаж, манипуляция слезами. Да, мы все этим пользуемся, но должна быть здоровая грань.

- А возраст? Наверняка, люди зрелые сразу бегут от таких партнеров…

- Увы, но возраст в токсичности не имеет значения. Обращаются за помощью и люди старше 50 лет, и совсем юные девушки. Больше всего беспокоит, что на прием приходят 18-20-летние девочки, которые доводят себя до крайнего истощения, физического и эмоционального, но все равно не замечают, что в этих отношениях что-то не так. Некоторые не хотят ничем заниматься, живут жизнью только своих избранников. Большую роль в этом случае играет социум. Что сейчас транслируется? Даже в песнях модных исполнителей. Вспомните только, какими эпитетами они награждают женщин. Это все культивируется, дети этому учатся. Они смотрят инстаграмных дам и хотят такую же жизнь, как у них. И не понимают, что фотографии и реальность могут быть совершенно разными. Идеальная инстаграмная пара – в жизни оказывается токсичной. Абъюзеры на людях совершенно другие. Некоторые девочки хотят убежать из семьи и хватаются за принца на белом коне, который принцем-то и не является. Многие ленятся что-то делать – стараются выйти замуж. Причин много.

Людям старшего возраста жалко оставлять отношения, в которые много вложено эмоций, финансов, в конце концов. Для некоторых это стабильность. Пусть плохо, но привычно. Страшно что-то новое попробовать. Некоторые даже на терапии, в своих фантазиях, не могут ничего другого увидеть, поменять серое на яркое.

- Распознать токсичного партнера можно? До момента, когда уже будет много вложено…

- В токсичных отношениях нет эмоциональной поддержки. Они не сбалансированы. В них нет личных границ. Такие отношения в могут привести к эмоциональной, психологической и даже физической смерти. Они неблагоприятны для жизни. Основаны на эмоциях, рискованном поведении. В них постоянная критика, бесконечные обиды, удушающий контроль. Звонки партнера по 50 раз в день с вопросами от того, во что одета женщина или что ела – это не романтика, это тотальный контроль. Токсичный партнер старается вызвать чувство вины, чтобы начать манипуляции. Все ресурсы забирают такие отношения. Первая фраза, с которой ком не приходят: мне плохо. С жертвами токсичных отношений работа строится 50/50 – психолог и клиент. Это довольно сложно, потому что созависимость в отношениях – та же наркомания. Люди зависят от эмоций, поведения.

- К чему могут привести токсичные отношения?

- Потеря адекватной оценки окружающей действительности. Люди в токсичных отношениях на самом деле не понимают, что происходит. Для них это кажется нормой. Это может быть абъюз, газлайтинг. Очень показателен в этом отношении фильм «Газовый свет», в котором главный герой изолировал партнершу и медленно сводил ее с ума. Токсичные отношения приводят к понижению самооценки, повышению раздражительности, невротических реакций, появлению депрессивных состояний, психосоматических заболеваний. Если в таких отношениях есть ребенок, то он получает глубокие душевные травмы. Ситуация определяет его поведение и влияет на его будущее. Совершенно справедлива фраза: счастливая мама – счастливый ребенок. Так и есть. Когда мама – жертва, ребенок будет либо там же, либо станет абъюзером. Неизвестно, какую роль он себе выберет.

- Что можно рекомендовать тем, кто хочет оставить такого партнера? С чего начать?

- Любые отношения с сильной зависимостью уже являются токсичными. Для начала нужно это осознать и принять. Понять, что партнер отравляет вам жизнь. Это со стороны очевидно, жертва же не замечает. Разрыв таких отношений жертвами воспринимается как архилосложным. Они не хотят выходить из таких отношений. Нужно быть готовым к неадекватной реакции партнера. Ему-то тоже не хочется терять его зону комфорта. Токсичные отношения - это не конец жизни. Из них есть выход. Помочь можно всегда, но когда человек сам этого хочет.



