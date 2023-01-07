Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 463.31 eur/kzt 486.94

    rub/kzt 6.45 cny/kzt 67.52
Прогноз погоды
Астана-30-32℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нефть/газ

    «Лукойл» может продать заправки в Румынии и Молдове «КазМунайГазу»

    7 Января 2023, 15:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Основная причина выхода – санкции, введенные странами ЕС в отношении торговли российской нефтью, которые также затрагивают бизнес «Лукойла» в Румынии и Республике Молдова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Mold-street.com.

    Источники утверждают, что первым покупателем в списке является англо-голландский энергетический гигант Royal Dutch Shell, широко известный как Shell, который также является крупнейшим игроком в европейском нефтяном секторе.

    В мае 2022 года в результате ситуации в Украине Shell продала свои активы в России – 114 АЗС в центре и на северо-западе России и завод смазочных материалов в Торжке, а покупателем выступил «Лукойл», второй по величине производитель российской нефти.

    Второй потенциальный покупатель – Национальная компания из Казахстана «КазМунайГаз» (далее – КМГ), владеющая сетями АЗС под брендом Rompetrol в Румынии и Республике Молдова, а также самым современным НПЗ в соседней стране – Petromidia.

    По данным источников на рынке, переговоры проходили в Москве, но об их результатах ничего не известно.

    Возможная сделка между «Лукойлом» и «КМГ» позволит компании из Казахстана занять доминирующее положение на нефтяном рынке Республики Молдова. Соответственно, без согласования с органами по защите конкуренции сделка может быть заблокирована.

    По некоторым данным, были и другие конкуренты, но их имена пока засекречены.

    «Лукойл-Молдова» (как и «Лукойл-Румыния») контролируется российским гигантом «Лукойл» через его швейцарскую дочернюю компанию – Litasko SA.

    Компания владеет сетью из 106 АЗС (крупнейшей в Молдове), тремя нефтебазами и терминалом сжиженного газа. Согласно конфиденциальному отчету о расследовании рынка нефтепродуктов Совета по конкуренции, обнародованному двумя телеканалами Республики Молдова, доля «Лукойл-Молдова» в 2019 году составила 20,29 %, а в 2020 году – 19,84 % на розничном рынке топлива, При этом в 2020 году «Лукойл» обеспечил около 40,8 % импорта дизельного топлива и около 33,5 % импорта бензина.

    В 2021 г. «Лукойл-Молдова» зафиксировал выручку в размере 5,97 млрд леев, что на 37 % больше, чем в 2020 году, и прибыль в размере 60,2 млн леев.


    Фото: www.mold-street.com
    Молдова Россия Нефть Румыния Топливо
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нефть продолжила рост за день еще до 3%
    Следовавший из Казахстана в Новосибирск автобус с пассажирами перевернулся на трассе
    Более 43,2 млрд кубометров газа поставили в Китай по газопроводу из Центральной Азии в 2022 году
    Brent подорожает в 2023 году до $110 за баррель – прогноз UBS
    Популярное
    1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
    2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
    3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
    4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
    5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы
    Новости партнеров