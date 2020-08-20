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    Лукашенко назначил премьер-министра Беларуси и утвердил состав правительства

    20 Августа 2020, 01:00

    МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 19 августа. Еще одним указом Александр Лукашенко назначил членов правительства.

    Напомним, правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным Президентом. Это предусмотрено постановлением Совета министров.

    Как сообщалось ранее, Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Беларусь
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