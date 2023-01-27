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    Лук по цене золота: рекордные цены на овощ зафиксированы на Филиппинах

    27 Января 2023, 15:37

    МАНИЛА. КАЗИНФОРМ – Новым предметом роскоши на Филиппинах стал лук. Его цена взлетела так быстро, что некоторые уже сравнивают его с золотом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

    Лук, который является одним из основных ингредиентов филиппинской кухни, стал стоить дороже, чем мясо. Цена за килограмм этого овоща превысила 700 песо – приблизительно 13 долларов США.

    Если проехаться по местным ресторанам, то можно увидеть вывески, предупреждающие, что лука и блюд с ним там нет. Филиппинские чиновники предупреждают туристов, чтобы они не ввозили лук без специального разрешения, а в ходе рейдов уже был конфискован лук стоимостью в миллионы песо.

    По сообщениям местных СМИ, в прошлом году чиновники на Филиппинах конфисковали лук на сумму от 500 до 600 миллионов песо (9–11 миллионов долларов США). Объемы контрабандного лука составили 30% от всей контрабандной сельскохозяйственной продукции в стране.

    На Филиппинах даже распространяется вирусное изображение, подтверждающее насколько драгоценным стал овощ: невеста сжимает букет из головок лука в день своей свадьбы.

    На этой неделе президент Фердинанд Маркос-младший назвал продовольственную инфляцию в стране чрезвычайной ситуацией.

    Рост цен на лук достиг беспрецедентного уровня в декабре, отмечает профессор Леонардо Ланзона из Университета Атенео де Манила. Стоимость килограмма достигала 720 песо (13 долларов США) в конце декабря — это больше, чем минимальная дневная заработная плата в столичном регионе (533–570 песо). С тех пор цены упали, но килограмм лука по-прежнему стоит дороже, чем целая курица.

    Подорожал не только лук. Цены на яйцо также выросли, в стране возникла нехватка сахара.

    Эксперты называют различные причины лукового кризиса — от нехватки холодильных хранилищ до роста спроса после пандемии, контрабанды и воздействия стихийных бедствий.

    Министерство сельского хозяйства Филиппин сообщило местным СМИ, что будут введены ограничения на импорт лука, чтобы свести к минимуму воздействие на местных фермеров. В интервью CNN Philippines президент Филиппин заявил, что у него нет другого выбора, кроме как импортировать овощ, и что будут предприняты меры по улучшению производства и борьбе с контрабандой.

    «Я считаю, что лучший способ решить эту проблему — позволить фермерам напрямую взаимодействовать с потребителями», — добавляет профессор Ланзона, подчеркнув, что правительство должно сосредоточиться на предоставлении фермерам технологий для выхода на рынок.


    Фото: Rolex dela Peña/EPA

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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