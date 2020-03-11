Lufthansa временно приостановила полёты в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Немецкая авиакомпания Lufthansa временно приостановила полёты в Казахстан с 11-го марта по 24 апреля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Комитета гражданской авиации в Telegram.

До сегодняшнего дня авиакомпания выполняла регулярные рейсы по маршрутам Франкфурт-Алматы-Франкфурт (4 раза в неделю) и Франкфурт - Алматы - Нур-Султан (3 раза в неделю). По предварительной информации, авиаперевозчик намерен возобновить выполнение полетов по данному маршруту с 25 апреля 2020 года.

По информации авиакомпании, пассажирам, имеющим авиабилеты в указанный период, возврат будет оформлен в полном объеме.

С 3 марта 2020 года на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» в плановом режиме начал функционировать ситуационный центр, направленный на мониторинг ситуации по коронавирусу. В центре ведутся наблюдения по статистике зараженных людей в странах, с которыми Казахстан имеет регулярные и нерегулярные авиасообщения.

Для пассажиров, в целях консультации по вопросам возврата авиабилетов, в АО «Авиационная администрация Казахстана» работает телефон горячей линии по номеру 8 (7172) 64 58 41. График работы с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (5/2).