Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Lufthansa временно приостановила полёты в Казахстан

    11 Марта 2020, 18:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Немецкая авиакомпания Lufthansa временно приостановила полёты в Казахстан с 11-го марта по 24 апреля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Комитета гражданской авиации в Telegram.

    До сегодняшнего дня авиакомпания выполняла регулярные рейсы по маршрутам Франкфурт-Алматы-Франкфурт (4 раза в неделю) и Франкфурт - Алматы - Нур-Султан (3 раза в неделю). По предварительной информации, авиаперевозчик намерен возобновить выполнение полетов по данному маршруту с 25 апреля 2020 года.

    По информации авиакомпании, пассажирам, имеющим авиабилеты в указанный период, возврат будет оформлен в полном объеме.

    С 3 марта 2020 года на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» в плановом режиме начал функционировать ситуационный центр, направленный на мониторинг ситуации по коронавирусу. В центре ведутся наблюдения по статистике зараженных людей в странах, с которыми Казахстан имеет регулярные и нерегулярные авиасообщения.

    Для пассажиров, в целях консультации по вопросам возврата авиабилетов, в АО «Авиационная администрация Казахстана» работает телефон горячей линии по номеру 8 (7172) 64 58 41. График работы с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (5/2).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Транспорт Германия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Air Astana запускает рейсы в Израиль
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге