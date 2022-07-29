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    • Лучшую по физической подготовке воинскую часть определят в Казахстане

    29 Июля 2022 22:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах проходит третий этап смотра-конкурса по организации физподготовки в воинских частях и учреждениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Мероприятие организовано по плану подготовки Вооруженных сил страны на 2022 учебный год. По итогам смотра-конкурса в сентябре текущего года будут определены лучшие подразделения по семи номинациям.

    В ходе посещения воинских частей специалисты проверяют качество организации физической подготовки, состояние спорткомплексов, спортивных городков, документации и, конечно же, уровень физической подготовленности военнослужащих.

    На первом этапе в апреле текущего года изучалось состояние физической подготовки в масштабе воинских частей, управлений командующих, частей непосредственного подчинения управлений главнокомандующих видами Вооруженных сил, учреждений и вузов.

    В ходе второго этапа в мае были проверены региональные командования и рода войск, а также управления начальников тыла и вооружения.

    Лучшая бригада, полк-отряд, бригада-полк-батальон, база-полк, военное учебное заведение, управление командующего, управление военной полиции по физической подготовке определятся на третьем этапе. Таким образом, после тщательного отбора и изучения результатов в сентябре будут названы лучшие из лучших.

    «При выборе победителей будут учитываться уровень физической подготовки военнослужащих, качество отработки документации по этому направлению, наличие и состояние учебно-материальной базы», – пояснил начальник управления физической подготовки департамента боевой подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РК Алмаз Сагиндыков.

    Смотр-конкурс направлен на повышение уровня физической подготовки военнослужащих для выполнения боевых и других задач в соответствии с их предназначением.

    Команды и военнослужащие, показавшие отличные результаты, будут награждены кубками и вымпелами.

    Фото: gov.kz
    #Спорт #Армия
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