Лучшую келин определили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области прошел IX традиционный конкурс «Аяулы жас келін». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Молодые хозяйки состязались в знании традиций, обрядов и кухни своего народа, а также продемонстрировали творческие и интеллектуальные способности.

Площадка Дома культуры стала импровизированным аулом, где у каждой юрты кипел самовар, а в казанах жарились пышные баурсаки.

«Я почти два года замужем. Являюсь казахской келiн, поэтому хорошо знакома с традициями и обрядами казахского народа. Впервые участвую в подобном конкурсе. Подготовила на суд жюри стихотворение М. Макатаева «Үш бақытым». Меня сегодня поддерживает моя семья, муж и 10-месячная дочь», - сказала участница из города Усть-Каменогорска Анжелика Шабданбекова.

«У меня трое детей, 6 лет - в браке. С раннего детства мама обучала меня ведению хозяйства, выйдя замуж, получила огромный опыт и от своей второй мамы. Теперь хочу своим участием в этом конкурсе сказать им спасибо и показать пример другим молодым невесткам. Желаю всем участницам успеха, себе - победы», - отметила Айдана Турсынкожанова из Урджарского района.

Участницы областного конкурса «Аяулы жас келін» прибыли из разных городов и районов Восточного Казахстана, чтобы компетентное жюри определило лучшую из лучших.

«Участвуют 16 невесток. В этом году конкурс особенно интересен тем, что он проводится в год 30-летия первого в Казахстане Дома дружбы, что был открыт у нас в ВКО. В предыдущие годы участвовали только девушки казахской национальности, а нынче мы познакомимся с традициями и особенностями других этносов. Здесь вы увидите и русских, и татарских, и чеченских, а также других невесток. Это мероприятие несет важную миссию по популяризации семейных ценностей, повышение статуса и образа матери, хранительницы очага», - подчеркнула член жюри, основатель конкурса «Аяулы жас келін» Арайлым Есимбекова.

Конкурс, начавшийся в первой половине дня, продлился до самого вечера. Девушки в национальных нарядах демонстрировали зрителям и жюри отличную подготовку и большой опыт в домоводстве. По результатам состязаний победительницей конкурса стала участница из Абайского района Айдана Байтусова. Второе место разделили Ажар Толеуканова, представлявшая Глубоковский район, и Ардак Малтаева из Риддера. Третье место заняла невестка из Усть-Каменогорска Анжелика Шабданбекова. Все участницы были отмечены грамотами, призёры получили ценные подарки



