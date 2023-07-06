Лучший теннисист Казахстана уверенно вышел в третий круг Уимблдона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик в третий раз в своей карьере проходит в третий раунд Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдон), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ФТК.

В матче второго круга Бублик (26 АТР) со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:0 обыграл представителя США, 48-ю ракетку мира Джеффри Волфа. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 45 минут. Александр 10 раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Следующим соперником казахстанца на Уимблдоне станет победитель матча Майкл Ммо (США) — Максимилиан Мартерер(Германия).