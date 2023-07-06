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    Лучший теннисист Казахстана уверенно вышел в третий круг Уимблдона

    6 Июля 2023, 18:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик в третий раз в своей карьере проходит в третий раунд Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдон), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ФТК.

    В матче второго круга Бублик (26 АТР) со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:0 обыграл представителя США, 48-ю ракетку мира Джеффри Волфа. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 45 минут. Александр 10 раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.

    Следующим соперником казахстанца на Уимблдоне станет победитель матча Майкл Ммо (США) — Максимилиан Мартерер(Германия).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис Бублик Александр
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