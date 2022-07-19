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    Лучший теннисист Казахстана снялся с матча против восьмой ракетки мира

    19 Июля 2022, 22:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Александр Бублик принял решение сняться с турнира в немецком Гамбурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sport.ru.

    В среду, 20-го июля, пройдут матчи турнира в Гамбурге.

    В частности, свой поединок первого круга проведет российский теннисист Андрей Рублев, который занимает восьмую строчку мирового рейтинга ATP.

    Изначально соперником Рублева должен был стать теннисист из Казахстана Александр Бублик. Однако соперник был заменен. Андрей Рублев сыграет с представителем Литвы Ричардасом Беранкис.

    На недавно прошедшем травяном турнире в Ньюпорте (США) Бублик вышел в финал и уступил американцу Максиму Кресси.

    Фото: ktf.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Германия Теннис
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