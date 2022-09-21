Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал «в парах» на турнире в Метце

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик дебютировал на хардовом турнире во французском Метце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисист из Казахстана во встрече 1/8 финала сыграл в паре с итальянцем Лоренцо Музетти против нидерландско-австрийского дуэта Робин Хасе — Филипп Освальд. Матч продлился один час и 16 минут и завершился победой пары казахстанца в двух сетах со счетом 7:6, 6:3.

По ходу игры Бублик и Музетти исполнили шесть подач навылет, не совершили ни одной двойной ошибки, а также выиграли восемь очков и три гейма подряд.

Казахстанец на данный момент располагается на 159-ой позиции мирового парного рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов). В одиночном рейтинге Александр занимает 44-ю строчку, что является лучшим показателем среди казахстанцев.



Фото: sports.kz.