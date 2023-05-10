Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на турнире в Риме

    10 Мая 2023, 22:10

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга на грунтовом турнире одиночного разряда в Риме (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский спортсмен провел встречу с финским теннисистом Педро Мартинесом (142-я ракетка мира) и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 7:6. Игра продлилась один час и 46 минут.

    Во время встречи Александр исполнил десять подач навылет и совершил 11 двойных ошибок. Кроме того, казахстанец выиграл семь очков и три гейма подряд.

    Данная игра казахстанского теннисиста прошла на стадии 1/64 финала турнира в Италии.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первого чемпиона «Алатау арланы» определили в Конаеве
    Сборная юношей Казахстана впервые в истории пробилась на Juniors Davis Cup
    Определен окончательный состав сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
    Сколько заработали казахстанские боксеры за выход в полуфинал ЧМ-2023 в Ташкенте
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров