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    Лучший теннисист Казахстана проиграл на старте турнира в Монако

    11 Апреля 2023, 18:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга на грунтовом турнире одиночного разряда в Монте-Карло (Монако), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бублик сыграл с немецким теннисистом Александром Зверевым (16-я ракетка мира) и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 6:3, 2:6, 4:6. Игра продлилась два часа и одну минуту.

    Во время встречи казахстанец исполнил семь подач навылет и совершил девять двойных ошибок. Кроме того, Бублик выиграл семь очков и два гейма подряд.

    Зверев является олимпийским чемпионом 2020-го года и финалистом Открытого чемпионата США-2020.

    Отметим, что после этого поражения казахстанский теннисист не сумел выйти в 1/16 финала турнира.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис
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