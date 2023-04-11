Лучший теннисист Казахстана проиграл на старте турнира в Монако

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга на грунтовом турнире одиночного разряда в Монте-Карло (Монако), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бублик сыграл с немецким теннисистом Александром Зверевым (16-я ракетка мира) и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 6:3, 2:6, 4:6. Игра продлилась два часа и одну минуту.

Во время встречи казахстанец исполнил семь подач навылет и совершил девять двойных ошибок. Кроме того, Бублик выиграл семь очков и два гейма подряд.

Зверев является олимпийским чемпионом 2020-го года и финалистом Открытого чемпионата США-2020.

Отметим, что после этого поражения казахстанский теннисист не сумел выйти в 1/16 финала турнира.





