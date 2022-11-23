Лучшими стали карагандинцы на чемпионате мира по спортивным танцам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы Максим Жиленков и Арина Молочникова стали победителями чемпионата мира по спортивным танцам среди молодежи. Члены национальной сборной Казахстана признаны лучшими из танцоров 32 стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанцы впервые добились такого высокого результата на мировом первенстве.

Чемпионат мира по спортивным танцам прошел в городе Саласпилсе (Латвия). Максим Жиленков и Арина Молочникова представили европейские и латиноамериканские танцы – по пять в каждом виде. И стали лучшими во всех десяти.

Пара занимается в танцевально-спортивном клубе «София» под руководством опытного тренера Кирилла Акатьева.

«К этой победе Максим и Арина шли долго и упорно. Это триумф для всего казахстанского танцевального спорта. Ведь это первая победа на чемпионате мира по спортивным танцам в истории Казахстана. В нашем клубе они занимаются с шести лет. Почти за 13 лет, как сложилась пара, ребята стали 18-кратными чемпионами страны и Казахстанской аккредитованной федерации спортивных танцев, неоднократными обладателями Кубка РК, финалистами, призерами и победителями международных соревнований. Они также являются четырехкратными чемпионами Азии. На чемпионате мира в Румынии в 2019 году танцоры завоевали бронзовую медаль», – говорит руководитель танцевального спортивного клуба «София» Ксения Акатьева.

В прошлом году во время выступления на чемпионате мира спортсменам до финала не хватило буквально одного шага.

«Максим и Арина – настоящие бойцы, они усердно тренируются, постоянно повышают уровень мастерства, берут частные уроки у маститых тренеров в Европе. Помогают в реализации их целей и родители. В год у ребят несколько важных стартов. Вот и сейчас по возвращении из Латвии они выезжают в Алматы», – отметила Ксения Акатьева.

Также впереди у Максима и Арины одиночные выступления на чемпионатах мира в Италии и Хорватии.



