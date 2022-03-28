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    Лучшим ювелиром страны признан житель Мангистауской области

    28 Марта 2022, 14:51

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Мангистауской области стал обладателем Национальной премии «Наурыз-2022», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Мастер ювелирной мастерской «Омир» Тулеген Омир стал победителем в номинации «Лучший ювелир». По итогам голосования он был награжден памятной статуэткой «Тайказан» и денежной премией в размере 500 тысяч тенге.

    «Выражаю огромную благодарность всем, кто организовал Национальную премию «Наурыз – 2022», нашему народу, который способствовал достижению этого успеха и в целом победе. Мы знаем, что эта победа не только наша, но и всего Мангистау», - подчеркнул Тулеген Омир.

    Отметим, премией награждаются номинанты, внесшие большой вклад в развитие казахстанской культуры, тем самым прославляя национальные ценности. Среди номинантов лучшие акыны и импровизаторы, исполнители традиционного песенного искусства, ювелиры, мастера прикладного искусства, продолжатели древнего кузнечного ремесла, мастера национальных видов спорта.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область Регионы Казахстана Общество
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