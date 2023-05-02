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    Лучшим среди 50 вузов Казахстана на Кубке студенческого предпринимательства стал карагандинский университет

    2 Мая 2023, 18:58

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Команда КарУ имени Е. А. Букетова завоевала титул национального чемпиона Кубка студенческого предпринимательства, стартапов и инноваций 2023 года. Карагандинцы стали лучшими среди 50 вузов Казахстана на Enactus Kazakhstan National EXPO, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Национальный чемпионат – это итоговая площадка международной программы Enactus Kazakhstan. Здесь молодые стартаперы защищают свои социальные, экологические, экономические проекты, над которыми работали в течение года.

    Команда Enactus Buketov University образована в 2010 году. Сегодня в ее состав входят 14 студентов с разных факультетов. Их профессиональными эдвайзерами – экспертами с большим бизнес-опытом – являются Жартай Жанибек, PhD, ассоциированный профессор, заведующий кафедрой экономики и международного бизнеса, и Лейла Никкель, преподаватель кафедры экономики и международного бизнеса, Аlumni и экс-капитан команды.

    «Это долгожданная победа. На протяжении 13 лет мы каждый год участвуем в Кубке студенческого предпринимательства, стартапов и инноваций. Ежегодно количество участников увеличивается. В этом году было 50 вузов. В финал пробились четыре из них. Конкуренты были очень сильными, они не только участвовали неоднократно в Кубке, но и становились победителями и призёрами. Наша команда проявила волю к победе, и по результатам защиты проектов мы стали чемпионами», – говорит Жартай Жанибек.

    В этом году студенты КарУ представили два экологических социальных проекта с коммерческим направлением.

    Проект «Өнде» – это сбор, утилизация, переработка пластика и стекла во вторичную имиджевую продукцию.

    Разрабатывая стартап «Жиhаз», студенты освоили технологию изготовления мебели из поддонов (палет) и обучают этому других.

    Оба проекта призваны дать возможность социально-уязвимым слоям населения научиться сохранять экологию и зарабатывать на жизнь.

    Став победителем Национального кубка, команда Enactus Buketov University будет представлять Казахстан на мировом кубке Enactus World Cup 2023 в городе Утрехт (Нидерланды). Состязания будут проходить среди участников из 34 стран пяти континентов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Образование Вузы Караганда
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