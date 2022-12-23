Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Лучшим спортивным регионом Казахстана признана Карагандинская область

    23 Декабря 2022, 20:41

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Министерство культуры и спорта РК подвело итоги года. Карагандинская область признана лучшим спортивным регионом страны, а теннисист Алан Курмангалиев – лучшим молодым спортсменом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Специальная комиссия, в которую вошли не только представители профильного ведомства, но и общественные деятели, оценивала результаты работы, проведенной в регионах, по нескольким критериям. Это развитие массового спорта, инфраструктуры, реализация новых интересных проектов и другие важные направления.

    В Астане состоялась торжественная церемония «Итоги 2022 года», организованная Министерством культуры и спорта. И дважды на сцену выходили представители Карагандинской области - руководитель управления физической культуры и спорта Темирхан Абылаев для получения награды в номинации «Лучший спортивный регион» и Алан Курмангалиев как победитель в номинации «Лучший спортсмен молодежного и юношеского состава», который впервые в истории Казахстана стал чемпионом мира и призером чемпионата Азии по настольному теннису.

    «Безусловно, мы гордимся такой высокой оценкой нашего труда. Это итог работы и поддержки, прежде всего, акимата области. В 2022 году действительно было сделано очень много, реализованы новые проекты в сфере инвалидного спорта. Будем стараться держать эту высокую планку, тем более на будущий год очень много планов по развитию спорта в нашем регионе», – сказал Темирхан Абылаев.

    Ранее сообщалось о том, что в Астане объявили победителей первой национальной спортивной премии.


    Фото Управления физической культуры и спорта Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Итоги 2022 года
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина обыграла двукратную чемпионку турнира Большого шлема
    Чемпионат Казахстана по биатлону проходит в Щучинске
    Садриддин Ахмедов прошел взвешивание перед первым боем за два года
    Объявлены победители первой национальной спортивной премии «Жеңімпаз рухы»
    Популярное
    1 Детский развлекательный центр открыли в поселке Торетам рядом с Байконуром
    2 Занятия для учеников 0-4 классов в школах Астаны 23 декабря переводятся в онлайн-формат
    3 Более 70 земельных участков незаконно выдали в Петропавловске
    4 Сложные операции детям с мукополисахаридозом провели в Алматы
    5 Подземные толчки в 4,2 балла зафиксировали на территории Казахстана
    Новости партнеров