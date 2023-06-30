Лучшим сотрудникам полиции следует оказывать поддержку - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Следует наладить партнерство и взаимопонимание между полицией и гражданами. Об этом заявил сегодня Глава государства на заседании коллегии Министерства внутренних дел, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в социальных сетях можно увидеть немало видеороликов о работе полицейских, некоторые из них носят откровенно провокационный характер. В такой ситуации стражам порядка очень важно проявлять сдержанность, не допускать грубости. Они должны уметь грамотно говорить и достойно вести себя. Полицейские должны четко знать законы и быть готовыми разъяснять их населению простым, доступным языком. Только так можно наладить партнерство и взаимопонимание между полицией и гражданами», - отметил Президент РК.

По словам Главы государства, в офицерском корпусе немало профессионалов, верных присяге. Именно такие сотрудники служат примером для других, особенно для молодежи. Лучшим сотрудникам следует оказывать поддержку.

«Общество должно знать имена офицеров и сержантов, проявивших мужество и героизм. Это задача профильного ведомства и средств массовой информации. Как известно, государство уделяет особое внимание деятельности органов внутренних дел. За последние три года принят ряд конкретных мер. Неоднократно повышалась заработная плата. Увеличилось количество работников, получающих жилищные компенсации, сейчас их число превысило 38 тысяч. Оказывается поддержка Национальной гвардии. Ежегодно выделяются значительные средства на укрепление материально-технической базы, внедряются инновационные технологии», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что поддержка деятельности органов внутренних дел будет продолжена. Все это необходимо для обеспечения безопасности граждан и укрепления общественного порядка. Железная дисциплина – залог стабильности и спокойствия в обществе.

«Я проинформирован о том, что руководство министерства выезжает в регионы для встреч с населением. Действительно, граждан волнуют различные проблемы, и мы должны хорошо знать о них, обсуждать и сообща решать. Сегодня мы обсудим актуальные вопросы, касающиеся работы органов внутренних дел», - резюмировал Глава государства.