Лучших юных пианистов определят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях развития национальной фортепианной школы Министерство культуры и спорта Республики Казахстан объявляет республиканский конкурс юных пианистов Astana Piano Passion, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В конкурсе могут принять участие юные пианисты в возрасте от 7 до 17 лет.

Прием заявок осуществляется с 19 сентября по 25 октября 2022 года.

Для участия конкурсанты могут отправить анкету на электронный адрес konkursmuz@mail.ru

Отборочный этап – с 27 октября по 9 ноября 2022 года в регионах.

Полуфинал проводится с 15 по 17 ноября 2022 года в городе Астана с обеспечением проезда участников и сопровождающих лиц (не более одного человека).

Финал конкурса пройдёт 20-21 ноября в Астане.

Гала-концерт и церемония награждения лауреатов и дипломантов состоится 23 ноября 2022 года.

Фото: pbs.twimg.com