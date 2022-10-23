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    Лучших юных пианистов определят в Казахстане

    23 Октября 2022, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях развития национальной фортепианной школы Министерство культуры и спорта Республики Казахстан объявляет республиканский конкурс юных пианистов Astana Piano Passion, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    В конкурсе могут принять участие юные пианисты в возрасте от 7 до 17 лет.

    Прием заявок осуществляется с 19 сентября по 25 октября 2022 года.

    Для участия конкурсанты могут отправить анкету на электронный адрес konkursmuz@mail.ru

    Отборочный этап – с 27 октября по 9 ноября 2022 года в регионах.

    Полуфинал проводится с 15 по 17 ноября 2022 года в городе Астана с обеспечением проезда участников и сопровождающих лиц (не более одного человека).

    Финал конкурса пройдёт 20-21 ноября в Астане.

    Гала-концерт и церемония награждения лауреатов и дипломантов состоится 23 ноября 2022 года.

    Фото: pbs.twimg.com

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Культура
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