Лучших юмористов среди военных выбрали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Во Дворце культуры горняков города Караганды состоялась игра Клуба веселых и находчивых среди военнослужащих Национальной гвардии РК. За звание лучших юмористов боролись солдаты срочной службы из 5 регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На карагандинской сцене военнослужащие из СКО, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областей состязались за главный приз – Кубок командующего региональным командованием «Орталық».

В игре приняли участие команды КВН «Ұлт мақтаныштары» воинской части 6505 (г. Караганда), «Бір үйдін балалары» воинской части 6505 (г. Караганда), «Тәртіп сақшылары» воинской части 5451 (г. Караганда), «Көксерек» воинской части 5510 (г. Кокшетау), «Прямиком из Костаная» воинской части 6697 (г. Костанай), «Юмор в погонах» воинской части 6637 (г. Петропавловск), «Step city» воинской части 3517 (г. Степногорск), «Крутые берцы» воинской части 5516 (г. Темиртау).

Игра проводилась в два этапа. В первом туре – «В душе весна» – после приветственного конкурса, команды должны были представить свои номера в жанре «Конкурс одной песни». В конкурсе Солдатская серенада военнослужащие пели о жизни своего подразделения на известную мелодию. Регламент – до 5 минут.

Во втором туре под названием «Домашнее задание» участники показывали миниатюры и сценки о службе своего подразделения в весеннее время года.

«Отрадно, что и среди военнослужащих юмор на высшем уровне. Мы проводим игры уже более 13 лет и имеем не малый опыт. Сегодня команды показали прекрасные номера с военным уклоном. В будущем, я думаю, мы сможем организовать хорошее взаимодействие и представлять не только Региональное командование, но и всю республику», - отметил директор Карагандинского филиала Союза КВН Казахстана Ернат Абутаев.

В ходе мероприятия военнослужащими были разыграны миниатюры различных жанров от быта семейной жизни до престижа службы в армии. Также были затронуты темы о моральных принципах гражданской молодежи в армии. Таким образом солдаты хотели показать гордость за службу Отчизне.

Обладателем 3 места стала команда КВН воинской части 6637 «Юмор в погонах» из Петропавловска; второе место заняла команда КВН воинской части 5516 «Крутые берцы» из Темиртау; первое место завоевала команда КВН «Тәртіп сақшылары» из воинской части 5451 из Караганды.

Обладателями Гран-при и переходящим Кубком командующего Регионального командования на 2023 год стала команда КВН «Бір үйдің балалары» из воинской части 6505 города Караганды.