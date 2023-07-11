Лучших врачей торжественно наградили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В театре Nomad City Hall состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею столичного здравоохранения и Дню медицинских работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Торжественное собрание началось с видеоклипа о достижениях здравоохранения в Астане. Согласно статистическим данным, за последние 10 лет рождаемость в столице увеличилась на 41 процент, а общее количество астанчан – в 2 раза. Смертность от туберкулеза снизилась на 13,1 процента, а смертность от рака сократилась в 3 раза. Смертность от несчастных случаев и отравлений также снизилась на 16,7 процента. Количество медицинских организаций в Астане увеличилось с 38 до 314. За последние 2 года доля вызовов скорой помощи с поздним обслуживанием снизилась с 8,1 процента до 4,1 процента. Сегодня материальное оснащение медорганизаций в столице составляет 95 процентов.

В мероприятии принял участие заместитель акима города Ерлан Бекмурзаев, который поздравил всех собравшихся медицинских работников.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником и 25-летием городской системы здравоохранения. 25 лет в столице стремительно развивалась сфера здравоохранения. Увеличились рождаемость и продолжительность жизни жителей столицы. Я знаю, что все это благодаря труду людей в белых халатах. Вы каждый день помогаете людям спасать жизни и восстанавливать здоровье. Подвиг всех сотрудников, которые трудятся не покладая рук, достоин высшей награды», – сказал заместитель акима города.

Ерлан Бекмурзаев вручил ряду сотрудников благодарственные письма от имени акима и заместителя города. Затем первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Сламжанулы от имени Министерства наградил нагрудным знаком нескольких столичных медработников.

После церемонии награждения руководитель городского управления общественного здравоохранения Тимур Муратов рассказал о достижениях медицинской сферы столицы и вручил от своего имени благодарственные письма группе своих коллег.

В ходе совещания были награждены лучшие медицинские работники и коллективы этого года по 8 номинациям. В этом году в номинации «Лучшая организация ПМСП» победителем стала городская поликлиника №2.

Главный врач многопрофильной городской детской больницы №2 Гульнара Кулушева получила номинацию«Эффективный менеджер 2023 года».

Коллектив бригады №3 получил награду «Лучшая бригада скорой медицинской помощи».

Врачу городской многопрофильной больницы № 2 Руслану Хасенову присудили номинацию «Лучший хирург».

Сотрудник городской поликлиники №3 Гульбану Бейсембаева стала победителем в номинации «Лучший фармацевт».

Обладательницей номинации «Лучший акушер-гинеколог» стала врач городской многопрофильной больницы №2 Ольга Васьковская.

Сотрудник многопрофильной городской детской больницы № 2 Айгуль Садуакасова получила номинацию«Лучший средний медицинский работник».

«Лучшим врачом общей практики 2023 года» признана врач городской поликлиники № 13 Жанат Мураткалиева.