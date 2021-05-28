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    Лучших военных стрелков определили в Вооруженных Силах РК

    28 Мая 2021, 14:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Соревнования по стрельбе из табельного оружия среди военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований прошли на полигоне «Илийский» в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Участие приняли 17 команд, представляющие структурные подразделения и учебные заведения Вооруженных Сил, Пограничной службы и Национальной гвардии.

    «Соревнования проходили в двух видах программы: стрельба из автомата Калашникова одиночными выстрелами на 100 метров из положений лежа, стоя, с колена и стрельба из пистолета Макарова на 25 метров в положении стоя. Самые меткие стрелки были определены по наибольшей сумме выбитых очков», – рассказал заместитель главного судьи соревнований майор Атахан Нуридинов.

    Он отметил качественное техническое оснащение полигона «Илийский» и профессионализм специалистов, которые позволили провести соревнования на высоком уровне.

    В общекомандном зачете первое место заняли военнослужащие Десантно-штурмовых войск, второе – спортсмены войсковой части 14776. Тройку лидеров замкнули военнослужащие регионального командования «Восток».

    По результатам соревнований участники, показавшие отличные результаты войдут в состав сборной команды для дальнейшего участия в чемпионатах, проводимых под эгидой Спортивного комитета при Совете министров обороны государств – участников СНГ и Всемирных военных игр CISM (Международный совет военного спорта).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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