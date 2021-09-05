Лучших водителей-гвардейцев по танковому биатлону Западного региона определили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе завершился второй этап смотра-конкурса на звание «Лучший водитель» и «Лучший экипаж БТР» регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан» среди военных водителей-гвардейцев. Для участия в нем прибыли военнослужащие из Атырау, Актау, Уральска, Актобе и Жанаозена, которые в своих частях, по итогам 1-го этапа стали лучшими. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нагвардии РК.

Главной целью смотра-конкурса являются повышение уровня профессиональной подготовки водителей и экипажей БТР, проверка их выносливости и способности реагировать на стрессовые ситуации.

На жаре, в замкнутом пространстве, сквозь маленькие смотровые оконца водителям и командирам экипажей БТР пришлось на скорость проезжать сквозь огонь, по воде, забираться на крутые подъёмы и ехать по не менее крутым спускам.

При этом на дистанции команда должна была преодолеть колейный мост, крутые спуски и подъемы, минное поле и ряд других препятствий.

Военнослужащие должны были проявить и меткость. Чтобы заработать как можно больше баллов, нужно было поразить все мишени. Но сделать это удавалось далеко не всем наводчикам.

Жюри учитывала точность выполнения упражнения и время прохождения. И здесь экипаж должен работать как один механизм. Многие команды впервые вышли на полосу препятствий в специальной горной местности, было сложно, опасные наклоны и повороты, но тем и интереснее трасса.

По итогам двухдневного танкового биатлона победители и призёры распределились следующим образом: лучшим стал экипаж БТР воинской части №6655 (Актобе) в составе командира экипажа старшего сержанта Арыстанбека Кожашева, механика-водителя сержанта Сейтжана Калжанова и наводчика-оператора рядового Салиха Шарипа. Второе место занял экипаж воинской части №3502 (Актау) составе командира экипажа сержанта Бауржана Аманжол, механика-водителя младшего сержанта Дарына Сарсембиева и специалиста наводчика ефрейтора Тургынбая Ерболова, а третье почетное место досталось экипажу воинской №5517 (г.Уральск) составе командира экипажа старшего сержанта Асылбека Турегалиева, механика-водителя старшего сержанта Нуржана Дуйсенова и наводчика-оператора рядового Наримана Турешова.

«Сегодня все были достойны быть лучшими. Очень трудно было, но мы постарались показать все свое умение и мастерство. Самым сложным элементом для нас стало стрельба, так как она производится с ходу и прохождение водного препятствия. В принципе, все уже проверено, отработано. Самое важное - это слаженность экипажа. Тогда сразу все, получается», - сказал командир актюбинского экипажа старший сержант Арыстанбек Кожашев.

Второй частью мероприятия стало определение лучшего водителя. Соревнования проводились на КамАЗах. Водители преодолевали ров, проезжали по колейному мосту. Самыми сложными испытаниями стали прохождение змейки и габаритной восьмерки.

А номинаций «Лучший водитель» в гонку на грузовике вступили шесть лучших военнослужащих Западного региона. Маршрут был тот же самый — пять километров с различными препятствиями. Лидер определился сразу. Им стал ефрейтор Алибек Алпысбаев из воинской части №6656 (г. Актау). Секундомер он остановил на отметке 8 минут 6 секунды. «Серебро» досталось старшему сержанту Болату Касимову из воинской №5517 (г.Уральск). Бронзовую награду выиграл младший сержант Арыстан Махамбет из воинской части№ 6655 (г. Актобе).

«Впечатления замечательные. Ощутил экстрим и адреналин. Одним словом, доволен своим результатом», - подчеркнул водитель военного КамАЗа ефрейтор Алибек Алпысбаев.

В ходе конкурса участники также сдавали зачеты по строевой, физической, огневой подготовке и по знанию уставов Вооруженных сил Республики Казахстан, материальной части оружия.

В завершения мероприятия заместитель командующего РгК «Батыс» по технике и вооружению полковник Виктор Мухатаев от имени командующего регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан наградил победителей кубком, медалями, грамотами и ценными подарками

«На сегодня военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан являются надежной опорой в деле безопасности государства и покоя граждан. Благодаря таким соревнованиям повышается уровень квалификации водителей, что мотивируют их в сторону улучшения профессиональных навыков. Они будут всегда готовы к выполнению задач по назначению в любых погодных условиях», - отметил полковник Виктор Мухатаев.