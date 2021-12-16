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    Лучших «тиктокеров» определили в Национальной гвардии РК

    16 Декабря 2021, 21:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях популяризации воинской службы в рядах Национальной гвардии среди военнослужащих срочной службы был проведен необычный конкурс в социальной сети «ТикТок». Главный критерий конкурса – показать и рассказать о своей воинской службе посредством небольшого ролика в «ТикТок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

    Для участия в конкурсе всего поступило 62 видеоролика, среди которых 19, прошедшие по критериям, были опубликованы на официальной странице Национальной гвардии в социальной сети «ТикТок». Победители и призеры определялись количеством просмотров.

    По итогам конкурса первое место занял рядовой Евгений Черкашин, специалист (повар) роты материально-технического обеспечения воинской части 6679 (ролик набрал 90,3 тысячи просмотров). Второе место – рядовой Али Габдикарим, солдат (стрелок) 2 стрелковой роты воинской части 5511 (ролик набрал 52 тысячи просмотров).

    Третье место занял рядовой Алдияр Тілеуқабыл, курсант 2 учебной роты 1 учебного батальона Военного института (ролик набрал 41 тысяч просмотров).

    «В ходе проведения конкурса военнослужащие проявили смекалку, творческую активность и умение выражать свои мысли о воинской службе в рядах Национальной гвардии посредством современной, быстрорастущей социальной сети мира «ТикТок», - отметили в пресс-службе Нацгвардии РК.

    По итогам конкурса победители и призеры были награждены дипломами и денежными призами от заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова в размере 100, 50 и 30 тысяч тенге соответственно по занятым местам. Кроме того, 16 авторов других видеороликов, за активное участие в конкурсе отмечены благодарственными письмами.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Армия Общество Нацгвардия
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