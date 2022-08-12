Лучших стрелков среди правоохранительных органов определили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области прошел чемпионат среди сотрудников полиции и правоохранительных структур по стрельбе из боевого оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам чемпионата определены лучшие стрелки, которые примут участие в республиканских соревнованиях в городе Усть-Каменогорске.

Мероприятие прошло на полигоне департамента полиции совместно с физкультурно-спортивным обществом (ФСО) «Динамо». Участие в соревнованиях приняли сотни сотрудников 16 районных и городских полиций, правоохранительных структур, департамента Комитета национальной безопасности, пограничной службы, войсковой части 66/97, нацгвардии, также подразделения управления транспортной безопасности и специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Костанайской области.

«Женщины выполняют несколько упражнений: здесь и стандартная стрельба, и скорострельная стрельба. Чемпионат посвящен 30-летию образования казахстанской полиции», - сказал первый заместитель председателя областного филиала ФСО «Динамо» Виктор Чернявский.

Как отметили организаторы, это спортивное событие проводится с целью повышения боевой и профессиональной подготовки, огневой выучки личного состава.

«В органах внутренних дел с 2012 года, тогда поступила в Карагандинскую академию. Сейчас работаю старшим оперуполномоченным в районном отделе Б.Майлина. В этих соревнованиях принимаю участие в первый раз. Мы сегодня демонстрируем навыки стрельбы. Каждый сотрудник полиции, даже если это женщина, должен достойно выполнять свои служебные обязанности по защите конституционных прав граждан и общественного порядка», - считает старший капитан полиции Дана Мурзаханова.

Мужчины из автомата Калашникова стреляли на дистанции 100 метров, а вот стандартные упражнения на дистанции 25 метров выполняли как мужчины, так и женщины. Тем, кто выполнил разрядные нормативы, присваивали и первый разряд, и кандидата в мастера спорта, мастеров спорта.

«В первый раз начал стрелять в армии. В чемпионате по стрельбе принимать участие ранее мне не доводилось. Здесь самое главное – точность и спокойствие», - подчеркнул полицейский по охране административного здания Адиль Нурушев.

Среди женщин по стрельбе из пистолета Макарова в упражнении пистолет Макарова 1 место заняла Сая Ауельбекова (СОБР), а среди мужчин победителем стал Кайрат Ашимов.

В упражнении пистолет Макарова (ПМ) 4 (скорострельная стрельба) лучшим признан Евгений Обертынский. В упражнении ПМ 6 победу одержал Нарболат Акпасов. Среди мужчин в упражнении стрельбы из автомата Калашникова АК 3 (стандарт) 1 место занял Борбашов Александр, а стрелял из АК 4 лучше всех Александр Борбашов.

В командном зачете среди городских и районных управлений полиции 1 место заняла команда управления полиции Рудного, 2 место- отдел полиции Денисовкого района, 3 место - отдел полиции Аулиекольского района.

Все победители и призеры были награждены грамотами, кубками и медалями, как в личном, так и в командном зачете.



