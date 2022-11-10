Лучших сотрудников цифровизации и информационных технологий наградили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 ноября, работники IT-отрасли впервые отметили свой профессиональный праздник – День цифровизации и информационных технологий. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин поздравил своих коллег с праздником и в торжественной обстановке наградил лучших сотрудников отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

День работников связи и информатизации, отмечаемый 17 мая, переименован в День работников связи. В честь празднования Дня цифровизации и информационных технологий Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности организовало мероприятие «Цифровизация. Истоки», где главными гостями вечера стали основатели казахстанского IT, представители различных IT-компаний и бизнес-структур.

Основатели казахстанского IT поделились воспоминаниями о том, как создавалась цифровая инфраструктура и как развивались отечественные IT-сервисы.

«Многих из вас знаю практически больше 15 лет. Мы вместе с вами помним тот день, когда в 2004 году, вы приняли участие в написании указа по развитию информационного общества, электронного правительства и информационных систем государства. Указ был подписан 10 ноября. День цифровизации отныне будет отмечаться 10 ноября. Мы специально приурочили к этой дате. Теперь это наш праздник. На протяжении 20 лет многие руководители, сотрудники работали не покладая рук, чтобы наступил этот день. На самом деле это непростые слова. 20 лет наша отрасль доказывала, что мы являемся драйверами всех отраслей экономики, потому что во всех отраслях экономики IT - это важная составляющая», - сказал Багдат Мусин.

Глава ведомства выразил благодарность работникам, посвятившим более 15 лет IT-отрасли и вручил им ведомственные награды – нагрудные знаки «Үздік цифрландырушы».

«Цифровизация развивается как на глобальном, так и на локальном уровне с невероятной скоростью, и за всем этим стоят большие профессионалы – все вы!» - отметил Багдат Мусин.

В торжественной обстановке были награждены 54 лучших работника цифровизации и информационных технологий.