Лучших социальных предпринимателей назвали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ко дню социального бизнеса в Палате предпринимателей Актюбинской области отметили ряд представителей деловых кругов, внесших существенный вклад в реализацию социально-значимых проектов на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня здесь собрались люди, которые не только занимаются бизнесом, чем уже вносят свой существенный вклад в социально-экономическое развитие региона, но также являются неравнодушными к насущным проблемам общества. Именно благодаря вашей практической поддержке решается большое количество социальных вопросов», — отметила начальник отдела развития человеческого капитала РПП Айнур Баймуратова.

Благодарственными письмами от региональной палаты «Атамекен» были отмечены председатель ассоциации социальных предпринимателей «Көмек», руководитель коррекционного центра «Логоритм» Алия Умирзакова, руководитель швейного предприятия «Глобал-Спецодежда» Надежда Шабаева, руководитель ТОО «Актюбинское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахское общество слепых» Даметкен Жолмагамбетова, руководитель коррекционного центра ИП «Сара торетай» Сара Казыбаева, руководитель ИП «Арт Лаб» Марина Деркач, руководитель крестьянского хозяйства «Зару» Бану Тлегенова, председатель ОО «Ассоциация родителей детей с аутизмом «РАСтемка» Салтанат Кенжибекова, руководитель ТОО «Эко Мадениет» Айман Сексенова и руководитель ИП «Мансур» Ерлан Дюсенбаев.

К примеру, важной составляющей бизнеса Надежды Шабаевой является его социальная направленность. Предприятие предоставляет работу женщинам из социально уязвимых слоёв населения и людям с ограниченными возможностями. На базе ПО «Глобал-Спецодежда» при содействии региональной палаты предпринимателей был открыт УПК «Үміт – Надежда». Суть его в организации краткосрочных обучающих курсов, прежде всего для безработных. Компания также в рамках социального партнёрства совместно с Актюбинским колледжем сервиса и колледжем для детей с нарушением слуха реализует дуальное обучение с элементами наставничества и прохождением практики на предприятии на безвозмездной основе. На особом счету благотворительные мероприятия для пожилых людей, ветеранов войны и труда.

«Мы работаем с детьми с особыми образовательными потребностями, детьми с инвалидностью. В Реестр соцпредпринимателей вошли в прошлом году. Но все эти годы мы несли миссию, когда решали актуальные социальные проблемы нашего общества — это нехватка центров, нехватка специалистов. И очень радостно, что в прошлом году общими усилиями был принят Социальный кодекс, что на наши проблемы тоже обратили внимание, что государство сейчас сопричастно в этом Кодексе и мы работаем в тандеме», — пояснила руководитель центра нейрокоррекции Сара Казыбаева.

О том, что с февраля текущего года для социальных предпринимателей дополнительно предоставлены меры господдержки в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства, в рамках мероприятия рассказала представитель регионального фонда «Даму».

«Субъекты соцпредпринимательства, вошедшие в соответствующий реестр, могут претендовать на льготное кредитование без отраслевых ограничений. Это субсидирование ставки вознаграждения по ставке 7% на конечного заемщика на сумму кредита до 1,5 млрд тенге – для инвестиционных целей, до 500 млн тенге – на пополнение оборотных средств. Также им будут предоставляться микрокредиты по ставке 7% на сумму кредита до 20 млн тенге на инвестиционные цели, до 5 млн тенге на пополнение оборотных средств», — проинформировала главный менеджер регионального фонда «Даму» Гаухар Матаева.

Сотрудники аграрной кредитной корпорации разъяснили программы по молодежному льготному кредитованию, а представитель палаты рассказал, как и кто имеет право использовать розничный налог.

Понятие «социальное предпринимательство» официально закреплено в Предпринимательском кодексе. Статус «Социального предпринимательства» могут получить субъекты предпринимательства, способствующие занятости лиц из социально уязвимых слоев населения и осуществляющие деятельность по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, предназначенных для граждан социально уязвимых слоев населения, определенные 4 (четырьмя) категориями.

На сегодняшний день по Актюбинской области в реестре зарегистрированы 11 социальных предпринимателей, занятые в таких отраслях как инклюзивное образование, услуги, легкая промышленность.