Лучших следователей и дознавателей республики определили в МВД РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова состоялся республиканский слет лучших следователей Казахстана. Это сотрудники с наибольшим количеством направленных в суд уголовных дел, обеспечившие качество и законность при производстве досудебного расследования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам слета лучшим следователем 2019 года признан следователь следственного отдела УП Медеуского района Департамента полиции города Алматы капитан полиции Сабыржан Сексенбаев.

Лучшим дознавателем стал старший дознаватель отдела дознания УП района Сарыарка Департамента полиции города Нур-Султан майор полиции Аскербек Мухамбеткалиев.

40 делегатов слета поделились своим опытом со студентами Академии МВД. Они провели мастер-классы для выпускного курса, дали практические рекомендации с учетом региональных особенностей следственной деятельности.

На долю следователей и дознавателей органов внутренних дел приходится расследование более 90 % от всех совершаемых уголовных преступлений. В 2019 году в производстве находилось 493 тысячи уголовных дел. Такая нагрузка требует продуманной организации труда, методичной и согласованной деятельности», - отметил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов.

Министерство внутренних дел прилагает все усилия для создания надлежащих условий работы. Это и увеличение денежного содержания работников следствия на 55 %, и компенсации за аренду жилья.

Вместе с тем, сохраняется потенциал для совершенствования следственной работы. Необходимо освоить новые методики работы с населением и СМИ. Предстоит полностью оснастить территориальные подразделения необходимым высокотехнологичным оборудованием и организовать эффективное использование доступных информационных систем.

Участники слета подчеркнули, что следственные подразделения решают важнейшие задачи правоохранительной деятельности. Это обеспечение презумпции невиновности, и в то же время соблюдение принципа неотвратимости наказания за преступление. Поэтому подготовка следователей является ответственной миссией для ведомственных учебных заведений.

На сегодня из пяти учебных заведений подготовку работников следственных подразделений по системе бакалавриата осуществляет только Карагандинская академия МВД.

Начальник Карагандинской академии Акынкали Дарменов сообщил, что большинство следователей, признанных лучшими в своей профессии – выпускники Академии. Всего за годы существования вуза дипломы Академии получили более 22 тысяч человек.