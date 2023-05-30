Лучших сельских акимов выбрали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По инициативе Агентства по делам государственной службы проводится республиканский конкурс «Лучший сельский аким» среди акимов сельских округов, передает МИА «Казинформ».

Целью данного конкурса, проводимого уже четвертый год, является выявление сельских акимов, внесших значительный вклад в развитие сельских населенных пунктов и добившихся высоких результатов в работе, а также распространение эффективных и лучших практик в местном управлении в рамках мер по их стимулированию.

Конкурс состоит из регионального и республиканского этапов.

«На сегодняшний день завершился региональный этап конкурса. Решением региональных комиссий из числа представителей госорганов, маслихатов, неправительственных организаций и СМИ отобраны лучшие сельские акимы, которые примут участие во втором - республиканском этапе конкурса.

При оценке их деятельности особо учитывались такие ключевые показатели как итоги работы по улучшению качества жизни населения, обеспечение обратной связи с общественностью и результаты оценки местного сообщества.

Также в ходе отбора участники защитили свои проекты, направленные на улучшение комфортных условий проживания для жителей сельской местности, поделились предложениями по устойчивому развитию села», - сообщили в АДГС РК.

В целом для участия в конкурсе подали заявки свыше ста акимов сельских округов со всей страны.

По итогам регионального отбора во втором республиканском этапе конкурса примут участие следующие сельские акимы:

Акмолинская область - Кудайбергенова Куралай Койшыбаевна;

Актюбинская область - Абилов Равиль Сандыбаевич;

Алматинская область - Сарсенов Омирбек Бегендикулы;

Атырауская область - Абенова Гулжазира Кайратовна;

Восточно-Казахстанская область - Мусоболинова Раушан Калымовна;

Жамбылская область - Елемесова Кулжахан Алмасовна;

Западно-Казахстанская область - Галиева Саягуль Маулетовна;

Карагандинская область - Рахимбергенов Аслан Рахимович;

Костанайская область - Бексултанов Болан Жуматаевич;

Кызылординская область - Ноғайбаев Жақсылық Нұридинұлы;

Мангистауская область - Мураталиев Дастан Якияевич;

Павлодарская область - Метлушка Татьяна Васильевна;

Северо-Казахстанская область - Сарсенбаев Асхат Талгатович;

Туркестанская область - Жартыбаев Бауржан Келесбекулы;

Область Абай - Бекбаев Омирбек Жанарбекович;

Область Жетісу - Нурахметов Ермек Еркенович;

Область Ұлытау - Салкебаев Саят Смагулович.



