Лучших работников транспортной отрасли наградили в Мининдустрии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК накануне Дня работников транспорта прошла церемония награждения отличившихся специалистов, которые внесли заметный вклад в развитие транспортной отрасли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

День работников транспорта отмечается в первое воскресенье августа. Он имеет официальный статус и входит в перечень профессиональных праздников Республики Казахстан, утвержденный Указом Президента.

«В сфере транспорта трудится более 400 тыс. человек. Своим старательным трудом они не только обеспечивают свои семьи, но и вносят вклад в поступательное развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивают надежное пассажирское и грузовое сообщение, укрепляют связи Казахстаном с зарубежными странами», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Глава ведомства подчеркнул, что Казахстан входит в число стран с наибольшей протяженностью железных дорог. Он сравнил 21 тыс. км путей с артериями, которые обеспечивают жизнедеятельность всей страны.

«Особое географическое расположение Казахстана обязывает руководство страны с особым вниманием подходить к решению вопросов, связанных с развитием и модернизацией транспортной сети и логистики», - добавил К. Ускенбаев.





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