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    Лучших работников СМИ отметили в Актобе

    28 Июня 2023, 21:43

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прошло торжественное мероприятие, на котором премиями, нагрудными знаками, грамотами к профессиональному празднику были награждены лучшие работники средств массовой информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С профессиональным праздником журналистов поздравил аким области Ералы Тугжанов, отметив что труд журналиста чрезвычайно сложен и ответственен.

    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» подчеркнул, что масс-медиа – важный институт для всесторонней модернизации страны. Они выступают в качестве действенного канала связи между властью и гражданами, ключевого проводника различных точек зрения, надежного барометра общественных настроений. Журналистам в современном казахстанском обществе отводится особая роль, ведь ваше ответственное отношение к делу, стремление объективно отражать события являются одним из важнейших условий развития гражданского общества. Актюбинцы по достоинству оценивают ваш творческий труд, честность и принципиальность. В ваших статьях и материалах, репортажах и программах пишется история города, области и страны. Благодарю вас за плодотворное сотрудничество, объективное освещение областных, городских и районных событий, деятельности местных исполнительных органов по реализации государственной политики», - сказал Ералы Тугжанов.

    Отличившиеся высоким профессионализмом сотрудники средств массовой информации были награждены нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі» и благодарственными письмами министра информации и общественного развития РК Дархана Кыдырали. 5 человек были удостоены почетных грамот акима области, шестеро - медалей «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», а проработавший многие годы в областной газете «Ақтөбе» ветеран Сагындык Ниянкулов звания «Қазақстанның құрметті журналисі». Ряд сотрудников средств массовой информации также был награжден благодарственными письмами, премиями главы региона, акима города, областных управлений и акимов районов области.

    Всего награды получили порядка 100 представителей региональных и республиканских СМИ, работников пресс-служб, ветеранов сферы.

    В настоящее время на территории области действуют 42 средства массовой информации. Так, в этом году старейшей газете области «Актюбинский вестник» исполнилось 105 лет.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область СМИ
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