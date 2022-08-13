Лучших работников отрасли наградили накануне Дня строителя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Профессиональный праздник работников строительной отрасли отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. Заслуженные строители со всего Казахстана собрались в Нур-Султане, чтобы отпраздновать свой профессиональный праздник. Лучшие сотрудники строительной отрасли получили нагрудные знаки «Құрметті құрылысшы», «Еңбек сіңірген құрылысшы», «Құрметті кран машинисі», «Құрметті прораб», и «Құрметті шебер». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РОЮЛ «Союз строителей Казахстана».

Профессиональный праздник, который в этом году отмечается в 66-й раз берет начало с советских времен. Ежегодно этот день отмечают все кто имеет непосредственное отношение к строительству в Армении, Беларуси, Кыргызстане, России, Украине. В Казахстане День строителя утвержден постановлением Правительства «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» от 31 октября 2017 года № 689.

В этом году на торжественном мероприятии были награждены более 40 строителей Казахстана. Пять высококвалифицированных специалистов, имеющие стаж работы не менее 30 лет в области строительства были награждены нагрудными знаками «Құрметті құрылысшы». Среди них Сейфулла Жаңабаев, Серикбай Омарқас, Мирам Байдильдин, Сергей Трапезников и Темиралы Утемуратов. Еще две награды «Құрметті құрылысшы» были направлены в регионы. За многолетний труд и заслуги 30 строителей были номинированы званием «Еңбек сіңірген құрылысшы», а остальные номинации получили рабочие профессии.

Также более 40 нагрудных знаков и более 40 благодарственных писем было направлено в регионы, строителям, которые не смогли приехать на мероприятие.

На торжественном мероприятии была представлена идея программы по привлечению молодежи Казахстана в мир архитектуры и дизайна, что позволит повысить вовлеченность молодого поколения в строительную отрасль.



