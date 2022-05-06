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    Лучших полицейских наградили в Костанае

    6 Мая 2022, 15:59

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Посвященные Дню защитника Отечества и 77-й годовщине Победы мероприятия проходят в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Чествование ветеранов началось с возложения цветов к обелиску памяти погибших сотрудников ОВД в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.

    Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков, выступая перед ветеранами и личным составом, сказал, что в годы войны казахстанцы проявили отвагу и героизм.

    «Более одного миллиона человек были направлены на фронт, половина из них не вернулись. За подвиги в Великой Отечественной войне более 500 наших сограждан были удостоены звания Героя Советского Союза. Уверен, что сотрудники органов внутренних дел будут свято хранить и приумножать славные традиции героического прошлого, с честью выполнять свой служебный и гражданский долг по охране правопорядка, защите конституционных прав и свобод граждан», - сказал полковник полиции.

    Сегодня в преддверии праздника поощрили лучших полицейских области. Медалями «За вклад в обеспечение охраны общественного порядка» отмечены полковники Елена Васильева, Болат Шубаев и подполковник Алмат Хамитов.

    Почетной грамотой министра внутренних дел награждены следователь Ладо Бекмухамбетова, участковый инспектор Акылбек Ашуханов и командир взвода СОБРа Нармахан Керимбаев. Нагрудным знаком «Почетный ветеран МВД» награждены Валерий Герок и Рамазан Нургалиев.

    Также для ветеранов организован праздничный концерт.


    Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА МВД РК Регионы Общество
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