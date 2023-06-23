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    Лучших полицейских наградили в Актюбинской области

    23 Июня 2023, 23:23

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В день казахстанской полиции в Актобе отметили лучших стражей порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С утра личный состав департамента полиции Актюбинской области почтил память своих коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, а молодые полицейские приняли присягу.

    Начальник департамента полиции Актюбинской области Абай Жусупов, председатель совета ветеранов Галым Даулеталин и ветераны органов внутренних дел возложили цветы к обелиску сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, почтив память героев-коллег минутой молчания.

    8 новобранцев, вновь пополнивших ряды полиции, в торжественной обстановке поклялись верой и правдой служить своему Отечеству, а особо отличившимся на службе полицейским были вручены награды МВД и ДП.

    Так, приказом МВД РК досрочно присвоено специальное звание «полковник полиции» заместителю начальника управления специальной и мобилизационной подготовки ДП Алмату Имангалиеву, «подполковник полиции» - старшему оперуполномоченному управления по противодействию экстремизму ДП Куанышбеку Кожабаеву. Нагрудным знаком 1 степени «Ішкі істер органдарының үздігі» награждены двое полицейских, медалью «Қазақстан полициясына 30 жыл» - 4, грамотами – 4 сотрудника.

    Приказом начальника департамента полиции области 4 сотрудника были награждены нагрудным знаком, 4 сотрудникам были вручены грамоты.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область МВД РК
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