Лучших налогоплательщиков наградили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе отметили лучших налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности среди субъектов малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Критериями отбора лауреатов явились поступление налогов и социальных платежей в бюджет, отсутствие налоговой задолженности, своевременность представления налоговой отчетности и другие показатели.

Наградой «Лучший налогоплательщик» в номинации «Специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции» было награждено дипломом крестьянское хозяйство «Бұлақ». В номинации «Специальный налоговый режим для крестьянских и фермерских хозяйств» - индивидуальный предприниматель «Светлана Симоненко». По номинации «Общеустановленный режим налогообложения—услуги» отметили ТОО «Жаңа шың».

ТОО «ТрансКызметСтрой» былл удостоено дипломом в номинации «Общеустановленный режим налогообложения — связь и транспорт», ТОО «Қашаған құрылыс бірлестігі» - в номинации «Общеустановленный режим налогообложения — производство», ТОО «Фуд- Береке» - в номинации «Общеустановленный режим налогообложения — торговля», ИП «Аяжан Аманжулова» - в номинации «Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации». По номинации «Недропользователь» отметили работу ТОО «Актюбинская медная компания», в номинации «Крупный налогоплательщик, состоящий на мониторинге» - ТОО «Восход Хром». «Лучшим участником внешнеэкономической деятельности» признано ТОО «Trade Marketing Solutions».

Награждение состоялось на площадке палаты предпринимателей. Дипломы вручили заместитель руководителя департамента государственных доходов Отызбай Адаев и директор региональной палаты «Атамекен» Дана Бекбауова.

«Сегодня взаимодействовать с фискальными органами стало намного проще, поэтому удается и избегать задолженности перед бюджетом. А подобного рода поощрения стимулируют. Для нас это неожиданно. Значит, мы все делаем правильно, трудимся в правильном направлении. Получается, мы достигли такого уровня, что можем работать и нас поощряют на республиканском уровне», — поделилась ИП Светлана Симоненко.

Традиционный конкурс продолжится, как стимул добровольной и своевременной уплаты налогов в целях укрепления партнерских отношений, повышения доверия налогоплательщиков и открытости органов государственных доходов.

«Анализы проводились по всем направлениям деятельности. Это итоги 2021 года. На уровне области произведен отбор десяти лауреатов. Именно эти налогоплательщики попали на республиканский уровень победителей. Они отличились своей дисциплиной по всем критериям. И, конечно, прозрачным отношением к ведению бизнеса. Ваш труд заложен в основу всего государственного бюджета. Благодаря вам строятся и построены множество социальных объектов. Не секрет, что главная задача органов государственных доходов – это своевременное обеспечение государственной казны, поступления в которую, в первую очередь, зависят от добросовестности и своевременности уплаты налогов налогоплательщиками – крупными и малыми предприятиями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами», — отметил представитель органа госдоходов области.





Фото пресс-службы палаты предпринимателей



