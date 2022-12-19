Лучших молодых спортсменов, врачей, учителей и волонтеров наградили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония вручения молодежной премии акима Алматинской области «Зангар-2022» состоялась в Конаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Премия акима региона присуждается впервые молодым людям в возрасте от 14 до 29 лет за достижение успехов в различных сферах.
По данным пресс-службы акимата Алматинской области обладателями премии стали:
лучший молодой государственный служащий - Сактаган Жарылкасын;
лучший молодой врач - Саид Ризайдинов;
лучший молодой учитель - Салтанат Суюндык;
лучший молодой спортсмен - Жибек Кулымбетова;
лучший молодой журналист - Меруерт Кыдырбайкызы;
лучший молодой предприниматель - Сымбат Омирбекова;
лучший студент - Каракат Жанпейс;
лучший волонтер - Гулим Жанаберген;
лучший молодой литератор - Айдана Бейсен;
лучший методист по делам молодежи - Жаксылык Ибраймбай.
Аким Алматинской области Марат Султангазиев в своей речи отметил, что роль молодежи в развитии любого государства особая. По его словам, именно молодые люди выступают проводниками новых идей и преобразований.
«Молодежь нашей области – активная, разносторонняя, креативная и успешная. Наши молодые земляки своим трудом, тягой к знаниям и конкретными делами вносят свой вклад в укрепление нашего государства. Забота о молодежи, поддержка молодых людей является приоритетным направлением нашей работы», - сказал аким области.
фото : пресс-служба акимата области