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    Лучших молодых спортсменов, врачей, учителей и волонтеров наградили в Алматинской области

    19 Декабря 2022, 21:17

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония вручения молодежной премии акима Алматинской области «Зангар-2022» состоялась в Конаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Премия акима региона присуждается впервые молодым людям в возрасте от 14 до 29 лет за достижение успехов в различных сферах.

    По данным пресс-службы акимата Алматинской области обладателями премии стали:

    лучший молодой государственный служащий - Сактаган Жарылкасын;

    лучший молодой врач - Саид Ризайдинов;

    лучший молодой учитель - Салтанат Суюндык;

    лучший молодой спортсмен - Жибек Кулымбетова;

    лучший молодой журналист - Меруерт Кыдырбайкызы;

    лучший молодой предприниматель - Сымбат Омирбекова;

    лучший студент - Каракат Жанпейс;

    лучший волонтер - Гулим Жанаберген;

    лучший молодой литератор - Айдана Бейсен;

    лучший методист по делам молодежи - Жаксылык Ибраймбай.


    Аким Алматинской области Марат Султангазиев в своей речи отметил, что роль молодежи в развитии любого государства особая. По его словам, именно молодые люди выступают проводниками новых идей и преобразований.

    «Молодежь нашей области – активная, разносторонняя, креативная и успешная. Наши молодые земляки своим трудом, тягой к знаниям и конкретными делами вносят свой вклад в укрепление нашего государства. Забота о молодежи, поддержка молодых людей является приоритетным направлением нашей работы», - сказал аким области.

    фото : пресс-служба акимата области

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Акимат Молодежь
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