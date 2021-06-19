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    Лучших медработников наградили в Карагандинской области

    19 Июня 2021, 17:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В канун профессионального праздника премии акима Карагандинской области получили лучшие медицинские работники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году, как и в прошлом, из-за пандемии решили не устраивать официальных церемоний. Телеверсию поздравления показали в эфире местных каналов.

    «Основа развития любого общества, любого государства – это прежде всего здоровая нация. Ваш вклад в укрепление и сохранение здоровья населения невозможно переоценить. В сложнейший период пандемии вы наглядно показываете высокий уровень профессионализма, самоотверженности и преданности выбранному делу. В регионе созданы условия для получения качественных и доступных медицинских услуг. Уверен, совместными усилиями преодолеем все трудности и успешно выполним задачи системы здравоохранения», – поздравил с праздником и поблагодарил медиков за труд глава региона Женис Касымбек.

    Съёмки для телецеремонии велись не только в Караганде, но и в Нур-Султане и Алматы. Вскрывали конверты с именами победителей и поздравляли коллег известные деятели здравоохранения: академик Тельман Сейсембеков, профессоры Торегельды Шарманов, Болатбек Баймаханов, Толебай Рахыпбеков и др.

    Не обошлось без музыкального сюрприза. Врачи исполнили песни, посвящённые своей профессии.

    В семи номинациях победителей конкурса наградили премией в размере 500 тысяч тенге.

    Обладателем специальной премии «За верность профессии» и сертификата на миллион тенге стал 77-летний врач-травматолог Турсын Нургалиев. Полвека он работает в медицине. Сейчас трудится в Центральной больнице Сарани. Коллеги его уважают как опытного специалиста, постоянно повышающего профессиональный уровень.

    Лауреатами премии акима области 2021 года стали:

    - в номинации «Лучший акушер-гинеколог» – Александра Десятниченко, Многопрофильный центр матери и ребенка Темиртау;

    - «Лучший врач общей практики» – Макпал Рахимова, Центральная районная больница Жанааркинского района;

    - «Лучший педиатр» – детский невропатолог Бакыт Досжанова, Многопрофильная больница Жезказгана;

    - «Лучший терапевт» – Гульнара Акаева, заведующая кардиологическим отделением Центральной больницы Шахтинска;

    - «Лучший хирург» – Франц Галицкий, заведующий отделением сосудистой хирургии Областной клинической больницы;

    - «Лучший средний медицинский работник» – Марияш Салимова, медицинская сестра-анестезист Областной клинической больницы;

    - «Лучший организатор здравоохранения» – Дмитрий Чернов, директор Многопрофильной больницы №1 Караганды.

    День медицинского работника в Казахстане отмечается каждый год в третье воскресенье июня. Премия акима Карагандинской области работникам здравоохранения была учреждена в 2006 году.

    Ранее в преддверии Дня медицинского работника министр здравоохранения Алексей Цой поздравил коллег с профессиональным праздником.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Здравоохранение День медицинского работника Регионы Казахстана Общество
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