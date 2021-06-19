Лучших медработников наградили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошло торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Здоровье человека – бесценное богатство, и именно вы стоите на его страже, спасая нас в трудную, порой критическую минуту. За что пользуетесь заслуженным уважением и доверием. Это очень непросто — найти подход, учесть эмоции каждого больного человека, пришедшего к вам за медицинской помощью. Это признак высокого профессионализма и новаторского поиска в выполнении своей работы», - сказала, поздравляя медиков заместитель акима области Бактыгуль Хаменова.

Она также отметила особую роль медработников в борьбе с эпидемией коронавируса. «Вы стояли и стоите на передовой в борьбе с пандемией, жертвуя собой, во имя спасения жизни тысяч и тысяч своих сограждан. Труд и заслуги медицинских работников трудно переоценить. Риск для жизни, бессонные ночи на дежурстве, выезды, госпитализация день за днем, ночь за ночью. Это настоящая проверка и испытание на прочность нашей системы здравоохранения. Мы стали свидетелями самоотверженности, бесстрашия и мужества наших врачей, которые отдавали все свои силы, а порой и жизни, работая в «красной» зоне»,- сказала Бакытгуль Хаменова.

На сегодня в сфере здравоохранения Атырауской области работают 6575 медработников, из которых 1479 врачей и 5096 работников среднего и младшего звена. На торжественном собрании большая группа медицинских работников были награждены нагрудными знаками «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» Минздрава РК, Почетными грамотами министра здравоохранения РК.