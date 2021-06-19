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    Лучших медработников наградили в Атырауской области

    19 Июня 2021, 20:37

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошло торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Здоровье человека – бесценное богатство, и именно вы стоите на его страже, спасая нас в трудную, порой критическую минуту. За что пользуетесь заслуженным уважением и доверием. Это очень непросто — найти подход, учесть эмоции каждого больного человека, пришедшего к вам за медицинской помощью. Это признак высокого профессионализма и новаторского поиска в выполнении своей работы», - сказала, поздравляя медиков заместитель акима области Бактыгуль Хаменова.

    Она также отметила особую роль медработников в борьбе с эпидемией коронавируса. «Вы стояли и стоите на передовой в борьбе с пандемией, жертвуя собой, во имя спасения жизни тысяч и тысяч своих сограждан. Труд и заслуги медицинских работников трудно переоценить. Риск для жизни, бессонные ночи на дежурстве, выезды, госпитализация день за днем, ночь за ночью. Это настоящая проверка и испытание на прочность нашей системы здравоохранения. Мы стали свидетелями самоотверженности, бесстрашия и мужества наших врачей, которые отдавали все свои силы, а порой и жизни, работая в «красной» зоне»,- сказала Бакытгуль Хаменова.

    На сегодня в сфере здравоохранения Атырауской области работают 6575 медработников, из которых 1479 врачей и 5096 работников среднего и младшего звена. На торжественном собрании большая группа медицинских работников были награждены нагрудными знаками «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» Минздрава РК, Почетными грамотами министра здравоохранения РК.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение День медицинского работника
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