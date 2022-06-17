Лучших медработников наградили от имени Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась торжественная церемония награждения лучших медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«День медицинского работника - день большой благодарности за вашу службу. Работа медицинских работников очень сложная и ответственная, медработники работают без выходных и в праздничные дни. Сегодня мы вместе работаем над решением одной из самых сложных и важных задач – обеспечением доступной, качественной и эффективной медицинской помощи», - сказала Ажар Гиният на церемонии награждения.

По ее словам, одним из главных условий для работы в медицине является любовь к людям.

Всего в свой профессиональный праздник за многолетний плодотворный труд в области здравоохранения и вклад в развитие отрасли медики были отмечены следующими наградами:

медалью «Еңбек ардагері» - 253;

нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» - 565;

нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» - 569 медицинских работника.

Наряду с этим, за личный вклад в дело охраны здоровья граждан и безупречный добросовестный труд отмечены п очетной грамотой министра здравоохранения Республики Казахстан 574 медицинских работника;

благодарностью министра здравоохранения Республики Казахстан - 428 медицинских работников.

Также состоялась церемония награждения победителей национальной премии ALTYN SHIPAGER среди медицинских организаций.

Так, в номинации «Лучшая медицинская организация первичной медико-санитарной помощи» победила городская поликлиника города Кокшетау, которая в течение 33 лет является крупнейшей поликлиникой города и Акмолинской области с прикрепленным населением более 91 тыс. человек.

Лучшим стационаром города признана городская многопрофильная больница №2 акимата г. Нур-Султана, являющаяся одним из крупнейших многопрофильных лечебно-диагностических учреждений столицы, оказывающих круглосуточную неотложную и плановую медицинскую помощь жителям города и страны.

Обладательницей звания «Лучшая многопрофильная областная больница» стала Туркестанская о бластная клиническая больница Это ведущая клиника региона, которая имеет 27 клинических отделений, 2 отделения анестезиологии и реаниматологии, 5 поликлиник, в том числе онкологический центр и параклинические отделения.

Лучшей районной больницей по версии премии «ALTYN SHIPAGER» объявлена Центральная районная больница Абайского района Карагандинской области, которая трижды уже получала национальный сертификат «Лидер отрасли». В 2019 году она прошла аккредитацию с присвоением первой категории.

В других номинациях среди медицинских предприятий также были определены победители. Они стали обладателями золотой статуэтки конкурса как лучшие клиники страны.

Организатором мероприятия, реализуемого в празднования Дня медицинского работника и в рамках идеи Президента «Новый Казахстан», является Министерство здравоохранения РК совместно оргкомитетом национальной медицинской премии «ALTYN SHIPAGER».

За заслуги в развитии сферы здравоохранения и активную общественную деятельность Орден «Құрмет» был вручен главному врачу клиники «Геном», врачу-репродуктологу Баян Абильмановой; заведующей кафедрой внутренних болезней Медицинского университета «Астана» Баян Айнабековой; руководителю отдела Национального научного центра хирургии им. А. Сызганова Талгату Демеуову; профессору кафедры детской хирургии Западно-Казахстанского университета им. М. Оспанова Булату Дженалиеву.

Также Орден «Құрмет» получил заведующий отделением спинальной нейрохирургии и патологии периферической нервной системы Национального центра нейрохирургии Талгат Керимбаев; профессор кафедры хирургических болезней, бариатрической хирургии и нейрохирургии Медицинского университета «Астана» Орал Оспанов; старшая медсестра перинатального центра Павлодарской областной больницы им. Г. Султанова Гуля Оспанова; врач-реаниматолог Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи Айман Темиргалина и директор филиала по Актюбинской области Фонда социального медицинского страхования Алтай Уразбагамбетов.

За активную и плодотворную деятельность в сфере здравоохранения, милосердие и благотворительность медалью «Шапағат» награжден заведующий отделением урологии Национального научно-медицинского центра Ербол Искаков.

Кроме того, за трудовые достижения в сфере здравоохранения медаль «Ерен еңбегі үшін» получил директор больницы скорой медицинской помощи города Семея Ерлан Буркутов.

Кроме того, Национальная курортная ассоциация РК выдала нескольким медработникам путевки в санаторно-оздоровительные заведения.

Вместе с церемонией награждения стартовал Национальный медицинский саммит. На его открытии заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов поздравил медицинских работников страны с профессиональным праздником, отметив их вклад в социальное благополучие страны.

«Государством принимается ряд мер по поддержке медицинских работников. Повышена заработная плата, создаются условия труда, соответствующие международным стандартам. Мы гордимся достижениями в системе здравоохранения, но это, конечно, еще не предел. Хочу отметить, что результаты работы медицинских работников имеют непосредственный социальный эффект, от которого во многом зависит не только жизнь конкретных людей, но и стабильность общества в целом», - сказал Е. Тугжанов.