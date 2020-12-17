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    Лучших медицинских работников наградили в Туркестанской области

    17 Декабря 2020, 19:17

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Ко Дню Независимости в Туркестанской области наградили медицинских работников. Государственные награды в соответствии с Указом Президента РК вручил заместитель акима области Арман Сабитов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    «За 29 лет независимости наша страна добилась больших успехов, в том числе в сфере медицины. Уровень развития здравоохранения страны зависит от знаний и опыта каждого из вас. На медицинских работниках лежит большая ответственность в борьбе за здоровье и светлое будущее наших граждан. И доказательство этому - неоценимый труд врачей в борьбе с пандемией, охватившей весь мир», - сказал Арман Сабитов.

    На торжественном мероприятии врачи и медицинские работники среднего и младшего звена были награждены орденами «Парасат», «Құрмет», медалями «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат», Почетной грамотой РК и грамотой Министерства здравоохранения РК «Құрмет», а также медалью «Еңбек ардагері» и нагрудными знаками «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін».

    Государственные награды за заслуги перед государственной и общественной службой, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами были также вручены лучшим медицинским организациям региона.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Здравоохранение День Независимости
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